Medya mensubu Walid Al-Faraj, 2026 Dünya Kupası elemelerinde Suudi Arabistan milli takımının Uruguay'dan aldığı bir puan sonrasında, takımın teknik direktörü Yunanlı Giorgos Donis'e sert çıkıştı.

Suudi Arabistan milli takımı, grup aşamasının ilk turunda Salı günü sabahın erken saatlerinde Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan maçta Uruguay ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından El-Faraj, "X" sitesindeki kişisel hesabından bir tweet yayınlayarak Suudi milli takımının Uruguay karşısındaki performansını ve Donis'in kararlarını eleştirdi ve beraberlikle kurtuldukları için şanslı olduklarını belirtti.

Suudi medya mensubu tweetinde şunları söyledi: "Uruguay karşısında değerli bir puanla ayrıldığımız için şanslıydık, yenilgisiz bir başlangıç iyi bir şey."

Ancak ekledi: "Ama açıkçası, Yeşillerin net bir kimliği yok ve Donis'in Musab (Al-Juwair) çıkıp Salem (Al-Dossari) kalması gibi değişiklikleri tuhaf."

Ve şöyle bitirdi: "Genel olarak, bugün yaptığı her şey için yaratıcı Muhammed Al-Owais'e teşekkürler, bize 2022'de Arjantin karşısında gösterdiği muhteşem performansı hatırlattı."

Al-Owais, Uruguay karşısında olağanüstü bir performans sergiledi. Latin Amerika takımı, kalecinin kalesine 28 şut çekti; bunlardan 10'u direk ve üst direk arasına isabet etti. Al-Owais, kalesine giren tek gol dışında hepsini kurtarmayı başardı.