Şanslı Liverpool taraftarı, Kepa'nın Lig Kupası finalinde tribünlere yolladığı topu kaptı
Büyük çekişmeye sahne olan Lig Kupası finalinde Liverpool ile Chelsea arasındaki eşitlik normal süre ve uzatmalarda bozulmadı. Galibi penaltıların belirlediği maç, tribünlerdeki bir seyirciye benzersiz bir hediye sundu.
2021/22 sezonunun ilk şampiyonluğu için karşı karşıya gelen iki dev, penaltı vuruşlarında da uzun süre birbirine üstünlük sağlayamadı.
Üst üste 20 penaltı golle sonuçlandı ve sıra kalecilere geldi. Liverpool'un file bekçisi Caoimhin Kelleher topu ağlarla buluştururken, Chelsea'nin İspanyol kalecisi Kepa topu üstten auta gönderdi ve kupa Liverpool'un oldu.
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Kepa'nın penaltısı nereye gitti?
Thomas Tuchel tarafından penaltılar öncesinde Mendy'nin yerine oyuna sürülen Kepa, topun başına geçerken endişeli gözüküyordu.
Kalesine gelen 11 penaltı golüne de engel olamayan 27 yaşındaki oyuncunun beyaz noktadan yaptığı vuruş Liverpool taraftarlarının olduğu tribüne gitti.
İlk birkaç sırayı aşan topu yakalayan Liverpool taraftarı, stadyumdan unutulmaz bir hatıra eşyasıyla ayrılmış oldu.
Liverpool diğer hedeflere yöneldi
Lig Kupası'nı müzesine götüren Merseyside ekibi üç kulvarda daha mücadelesine devam ediyor.
Premier Lig'de lider Manchester City'yi takibini sürdüren Liverpool, FA Cup'ta beşinci tura yükseldi, Şampiyonlar Ligi'nde ise son 16 turunda yer alıyor.
Çarşamba günü FA Cup'ta çeyrek final bileti için Norwich'i konuk etmeye hazırlanan Liverpool, Cumartesi günü ligde üst sıraları zorlayan West Ham'a karşı kritik bir maça çıkacak.