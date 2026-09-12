Kupalar açısından olağanüstü bir sezonun ardından Paris Saint-Germain'in yıldızı Fabian Ruiz, Ballon d'Or yarışındaki şansına inanmak istiyor.

Geçen sezon hem Dünya Kupası'nı hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başaran tek oyuncu olan Fabian Ruiz, Ballon d'Or yarışı için güçlü kozlara sahip. Geçen sezon Ballon d'Or'a ilk kez aday gösterildiği yarışta 24. sırada yer alan Fabian Ruiz, bu yıl çok daha iyi bir dereceyi hedefleyebilir.

Foot Mercato sitesi, Fabian Ruiz'in France Football dergisine verdiği röportajdaki açıklamalarını yayımladı. Ruiz şunları söyledi: "Ballon d'Or yarışında kendimi nerede görüyorum? Bu, oy verenlere kalmış bir konu. Benim için en önemlisi, aynı zamanda en iyiler arasında olmaya çalışırken kendimi takımın hizmetine sunmak."

Sözlerine şöyle devam etti: "Geçen yıl otuz adaylık listede yer aldığım için şanslıydım. Otuz kişi arasında bulunmak büyük bir onur. Ödülü kimin daha çok hak ettiğini düşünüyorlarsa ona oy versinler. Sadece aday gösterilmiş olmaktan dolayı bile minnettar ve gururluyum."

Bazı oyuncuların kendisinden daha iyi bir sezon geçirip geçirmediği sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: "Bu, duruma bağlı. Kupalar açısından, hayır. Bireysel düzeyde ise büyük oyuncular harika bir sezon geçirdi ve seviyelerine hiç şüphe yok. Çok sayıda aday var. Ballon d'Or'a aday gösterilen oyuncular arasında bulunmam bile büyük bir onur ve muazzam bir mutluluk kaynağı."

Kendi bakış açısına göre, geçen sezon dizindeki bir sakatlık nedeniyle 3 ay boyunca sahalardan uzak kalması, adaylık dosyasında olumsuz bir nokta oluşturmuyor ve "hem kulüpte hem de milli takımda kritik anlarda önemli" olduğunu düşünüyor.

Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Bayern Münih karşısında onu ilk on birde sahaya sürmüş, 1-1 biten maçın ardından takımı iki maçın toplamında 6-5'lik skorla adını üst tura yazdırmıştı. Ardından onu Arsenal karşısındaki finalde de ilk on birde sahaya sürdü; bu maç da 1-1 bittikten sonra penaltı atışlarıyla 4-3 belirlendi. Luis de la Fuente ise Belçika karşısındaki çeyrek final maçından itibaren Pedri'nin yerine onu ilk on birine dahil etti.

Ballon d'Or yarışında hücumcu isimlerin sahip olduğu önemin gayet farkında olmasına rağmen Fabian Ruiz, Rodri örneğinden yola çıkarak şansına inanmak istiyor.

Şunları söyledi: "Rodri iki yıl önce Ballon d'Or'u kazandı. Defans oyuncuları ve kaleciler hâlâ takdir görmekte zorlansa da, bugün önemli olanın oyuncunun sahadaki mevkisinden çok üstlendiği rol olduğuna inanıyorum. Futbola yeni başlayan çocuklara örnek olmak da önemli; böylece onlar da orta saha oyuncularına, defans oyuncularına ve kalecilere baksınlar."

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