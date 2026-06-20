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Sansasyonel açıklamanın ardından… Suudi Milli Takımı’ndan iki oyuncu Olmo’ya tehdit savurdu

İspanya - Suudi Arabistan
İspanya
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
D. Olmo
M. Abu Al Shamat
A. Al-Hamdan
İspanya
Suudi Arabistan
ABD

El Matador yıldızının açıklaması

İspanya Milli Takımı’nın yıldızı Dani Olmo, geçtiğimiz birkaç gün içinde, 2026 Dünya Kupası’nın ikinci turunda Pazar akşamı Suudi Arabistan karşısında “Matador”un mümkün olduğunca çok gol atmak istediğini vurguladığı tartışmalı açıklamasıyla gündeme geldi.

Olmo’nun açıklaması, İspanya milli takımının yıldızının “Yeşiller”i kasten küçümsediğini düşünen Suudi medyası ve taraftarları arasında öfke ve tepkiye neden oldu.

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Bu konuyla ilgili olarak Suudi milli takımının yıldızı Muhammed Ebu Şamat, basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Maça tüm gücümüzle çıkacağız ve hedefimiz, taraftarları mutlu edecek olumlu bir sonuç elde etmek.”

Şamat sözlerine şöyle devam etti: “Bu tür açıklamalara aldırmıyoruz, kendimize odaklanıyoruz ve cevabımızı sahada, galibiyetle vereceğiz.”

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Suudi milli takımının forveti Sarr Abdullah Al-Hamdan da takım arkadaşının izinden giderek şöyle konuştu: “Herkesin istediğini söyleme hakkı var, biz bu tür konulara odaklanmıyoruz.”

Sözlerini şöyle tamamladı: “Cevap sahada verilecek; kendimizi rahat hissetmemizi ve elimizden gelenin en iyisini yapmamızı sağlayacak birçok araç ve silaha sahibiz.”


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