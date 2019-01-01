Şanlıurfaspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Şanlıurfaspor sahasında 24 Erzincanspor'u konuk ediyor.

Ziraat Kupası 3. tur mücadelesinde Şanlıurfaspor ile 24 Erzincanspor karşılaşıyor.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma 24 Eylül Salı günü Şanlıurfa GAP Stadyumu'nda saat 16:30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Şükrü Közcü yönetecek.

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Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Şanlıurfaspor 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son dört mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı ve ligin son sırasında yer aldı.

24 Erzincanspor ise 3. Lig 1. Grup'ta çıktığı son dört mücadeleden bir galibiyet, bir mağlubiyet, iki de beraberlikle ayrıldı.