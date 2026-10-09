Mbappe, Fransa Milli Takımı'nın Nations League'deki dört maçından yalnızca ilkinde forma giymişti. Türkiye'ye karşı 27 yaşındaki forvet, Fransa'ya 1-0'lık galibiyeti getiren golü attı ancak bu sırada sol diz ekleminin arka kapsülünde aşırı gerilme yaşadı. Bu nedenle takım kampından ayrıldı ve milli maç döneminin geri kalanında rehabilitasyon süreci geçirdi.

Bu arada Mbappe'nin partneri Ester Exposito ile Paris'teki bir partide çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Mbappe ayrıca, Mourinho'nun kısa süre önce düşme tehlikesi nedeniyle oyuncularına bunu açıkça yasaklamasının ardından, İsviçre'de bisiklete binerken çekilen görüntülerini de Instagram'da paylaştı. Mbappe'nin davranışları birçok Real taraftarı ve iddiaya göre bazı yöneticiler arasında da şaşkınlık yarattı.

Cuma günkü basın toplantısında bu konu sorulduğunda Mourinho, tartışmaları "saçma" olarak nitelendirdi ve bisiklet görüntüsüne ilişkin olarak, "Küçük evlerden oluşan bir oteldeydi. Bisikletler, sakin bir otelin ortak alanları arasında gidip gelmek için kullanılıyordu. Ve sanki İsviçre Turu'nu tamamlamış gibi bir izlenim oluşturuluyor" dedi.

Jose Mourinho, Real Madrid taraftarlarına seslendi

Aynı zamanda Mourinho, Mbappe'nin cumartesi akşamı saat 21.00'de Villarreal'e karşı oynanacak bir sonraki maçta forma giyeceğini de garanti etti. Mourinho, Mbappe'ye karşı ıslık sesleri yükselmesi halinde bunun "sizin için bir zafer" olacağını söyledi ve sözlerini eleştirel muhabirlere yöneltti.

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 VIL

Taraftarlara ise şu mesajı verdi: "Adil olmak, akıllı olmak demektir. Söz veriyorum: Eğer bir Real Madrid oyuncusu, bir Real Madrid oyuncusu gibi davranmazsa, oyuncu olarak başarısız olursa, oyuncu ya da vatandaş olarak görevlerini yerine getirmezse, o oyuncuyu kulübede görmeyeceksiniz. Onu ıslıklayamayacaksınız. Evinde olacak."

Mbappe sezona güçlü bir başlangıç yaptı: İlk sekiz resmi maçında sekiz gol ve iki asist üretti. Buna rağmen Real, Primera Division'da şimdiden iki kez puan kaybetti ve bu nedenle puan durumunda hâlâ hatasız ilerleyen ezeli rakibi Barcelona'nın altı puan gerisinde yer alıyor.