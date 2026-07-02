Sanki şeytanlarmışız gibi… Senegalli futbolcu, Dünya Kupası’ndan elenmenin ardından güçlü bir mesaj verdi

Senegal milli takımının yıldızı Idrissa Jana Jay, dün Çarşamba günü Belçika’ya yenilerek 2026 Dünya Kupası’na 32’li turda veda etmelerinden dolayı üzüntüsünü dile getirdi.

Senegal milli takımı, Belçika karşısında 2-0 önde iken, Kırmızı Şeytanlar normal sürenin bitimine birkaç dakika kala arka arkaya iki gol atmayı başardı. İkinci uzatma devresinin son anlarında ise Yuri Tielemans, penaltıdan Belçika Milli Takımı'na galibiyet golünü attı ve takımını 3-2'lik heyecan verici bir galibiyetle Dünya Kupası çeyrek finallerine taşıdı.

Maç sonrası basına açıklamalarda bulunan 36 yaşındaki Idrissa, “Turnuvanın başından beri, hatta daha öncesinden beri, sanki biz şeytanlarmışız gibi tecrübeli oyuncular hakkında bu kadar çok konuşulması gerçekten üzücü” dedi.

"Foot Mercato" ağının aktardığına göre, "Tecrübeli oyuncular, diğer her takımda olduğu gibi, işlerin sorunsuz yürümesini sağlamak için varlar" diye ekledi.

Dünya Kupası'ndan elenmeleriyle ilgili olarak ise şunları söyledi: "Şu anda bu konuyu düşünmek zor. Elenmemizden dolayı üzgünüz. Halkımız için turnuvanın ilerleyen aşamalarına ulaşmayı umuyorduk."

Idrissa Gana Gaye, Senegal milli takımının deneyimli oyuncularından biri olarak kabul ediliyor ve Dünya Kupası'ndaki Irak ve Belçika maçlarında Teranga Aslanları'nın kaptanlığını yaptı.

Belçika milli takımı, Dünya Kupası son 16 turunda, 32'li turda Bosna-Hersek'i 2-0 mağlup eden ABD milli takımıyla karşılaşacak.



