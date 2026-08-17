Bu makale ilk olarak 11 Ağustos 2026'da yayımlandı ve şimdi güncellendi.

BVB Sportif Direktörü Ole Book, aranan oyuncu profiline ilişkin, Said El Mala'nın 1. FC Köln'den transferi suya düşmeden önce, "Biraz hız ve biraz bire birde dripling kesinlikle baktığımız unsurlar arasında" sözleriyle bunu zaten açık etmişti. Bu oldukça açıktı, zira o ana kadar kadroda bu özellikleri yansıtan kimse yoktu. Karim Adeyemi zaten FC Barcelona'ya gönderilmişti.

Şimdi ise BVB, gerçekleşmeyen El-Mala transferine hızlı şekilde yanıt verdi ve bir alternatif kadrosuna kattı: Giannis Konstantelias, bonuslar dahil yaklaşık 30 milyon euro olduğu belirtilen bir bonservis bedeliyle Selanik'ten PAOK'tan geliyor. 23 yaşındaki oyuncu, Book'un sözünü ettiği özellikleri tamamen taşıyor.

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Giannis Konstantelias ve VfB Stuttgart arasında çılgın transfer hikâyesi

Konstantelias'ın güçlü yönleri arasında yakın top kontrolü, dripling, mükemmel teknik ve hatlar arasında iyi oyun görüşü yer alıyor. Yunan oyuncu iki ayağını da kullanabiliyor, pas güvenilirliği yüksek ve klasik bir 10 numara olarak ya da kanatlarda esnek şekilde görev yapabiliyor.

Book'un son dönemde 2024 Yunanistan şampiyonu PAOK ile temas kurmak zorunda kalması ise neredeyse mucizeye yakın. Şu ana kadar altyapısından yetiştiği kulüp için 190 resmi maça çıkan, 44 gol atıp 26 asist yapan 18 kez milli olmuş oyuncu, daha önce de birçok kez ayrılığın eşiğine gelmişti.

Örneğin VfB Stuttgart'a. Ancak tam bir yıl önce Schwaben ekibi, Konstantelias'ı kadrosuna katma çabasında adeta gerçek bir odise yaşadı ve başarısız oldu.

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PAOK'un "tabancalı başkanı", Konstantelias transferini yasakladı

Ama bu kendi hatalarından dolayı değildi. Sebep, Rus-Yunan iş insanı ve yaklaşık on yıldır PAOK başkanı olan Ivan Savvidis'ti. Hatırlatmak gerekirse Savvidis, Mart 2018'de PAOK ile AEK Atina arasında oynanan hararetli maçta iptal edilen bir golün ardından beline tabanca takmış halde öfkeyle sahaya dalarak hakemin karşısına çıkmıştı. Bunun ardından Yunanistan ligi üç hafta boyunca durdurulmuş, 67 yaşındaki isim dört yıl sonra 25 ay ertelenmiş hapis cezası almıştı.

Savvidis, Konstantelias'ı hiçbir koşulda göndermek istemiyordu ancak oyuncunun transfer isteği ve VfB'den hedeflenen 20 milyon euro bonservis alma ihtimali karşısında yumuşadı. Fakat yüksek duygularla hareket eden PAOK taraftarlarını hesaba katmamıştı. Onlar ise, bunu hafif söylemiş olalım, adeta ayağa kalktı ve kulübün, 100. kuruluş yılını yaşadığı sezonda kadrodaki en iyi oyuncusunu göndermek istemesini sert şekilde eleştirdi.

Ve böylece Konstantelias, Stuttgart'a gitmek üzere yola çıkmadan kısa süre önce Amsterdam Havalimanı'nın kapısında Savvidis'ten bir telefon aldı. Mesaj netti: Transfer iptal, hemen Lahey'deki kampa geri dön. Birkaç gün sonra Konstantelias ile Savvidis, bir fotoğrafta başparmaklarını yukarı kaldırdı ve sahnelenmiş izlenimi veren açıklamalarla birbirlerine övgüler dizdi; çünkü Konstantelias sözleşmesini 2029'a kadar uzatmıştı.

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"Neymar'ı izlemek gibi": Giannis Konstantelias erken yaşta parladı

Konstantelias, geçen sezon bunu 40 maçta 14 gol ve dokuz asistle sürdürdü. Görünüşe göre transfer karmaşasını hemen üzerinden atmış, takımın liderlerinden biri haline gelmişti. PAOK kaptanı Dimitris Pelkas, Instagram hikâyesinde, "Aramızda küçük bir sihirbaz" diye yazdı.

Konstantelias, başarısız transferlere zaten çok genç yaşlardan beri aşina. Eylül 2021'de uluslararası bir turnuvadaki ilk maçına çıkıp Yunan medyasında "18 ayar yetenek" olarak anılmasından üç yıl önce, FC Barcelona'da deneme antrenmanına çıkmıştı. Katalanlar, henüz sadece 15 yaşında olan oyuncu için 500 bin euro teklif etti. FC Bayern Münih ile FC Fulham da teklif yaptı, Ajax Amsterdam ve FC Chelsea de ilgisini ortaya koydu.

Ancak PAOK, yedi haneli bir bonservis bedelinde ısrar etti. Bunu ödemek isteyen çıkmayınca Konstantelias, 2013'te katıldığı kulüpte kaldı. Hem de Konstantelias'ın doğum yeri Volos'taki amatör kulüp Agia Paraskevi'den gelerek. Orada daha çocuk yaşta büyük hayranlık uyandırmıştı. Kulübün dönemin akademi direktörü Alexandros Malakasiotis, onun hakkında şöyle dedi: "Onun gibi bir oyuncu her gün ortaya çıkmaz. Hatta 50 yılda bir bile çıkmaz. Eşsiz yetenekleri var. Benim için o bir fenomen. Bire birde kaldığında, sanki Neymar'ı izliyormuşsunuz gibi."

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"Sihirli şeyler yapabilir": Giannis Konstantelias'ın idolü bu

Konstantelias, Brezilyalı yıldızı bir zamanlar "en büyük idolüm" diye tanımlamış ve nedenini şöyle açıklamıştı: "Onun oyun stilini herkesinkinden daha çekici buluyorum." Kendi oyununu ise "yaratıcı, sahanın son üçte birinde her zaman ekstra bir şey katmak istiyorum" sözleriyle anlatmıştı.

Bunu, son haftada gelen şampiyonluğun ardından bir sonraki sezonda Red Bull Salzburg'da yapmasına ramak kalmıştı. Konstantelias o dönemde 21 yaşındaydı ve Avusturyalı takım arkadaşı Stefan Schwab, kicker'a onunla ilgili şunları söyledi: "O, hücumda aslında her sistemde oynayabilecek bir oyuncu tipi. Müthiş bir tekniği var. Hızlı, topla iyi, adam eksiltebiliyor, diğer oyuncuları pozisyona sokabiliyor. Bu olağanüstü bir oyuncu, sihirli şeyler yapabilir. Kesinlikle üst düzey bir ligde oynayacak kaliteye sahip."

Ama tahmin edileceği üzere, Salzburg'dan gelen milyonluk tekliflere rağmen bu transfer de gerçekleşmedi. PAOK, Konstantelias'ı sadece bir kez gönderdi, o da sadece 162 günlüğüne. Belçika kulübü KAS Eupen'de, 2021/22 sezonunun ikinci yarısında Alman teknik direktör Stefan Krämer'in yönetiminde kiralık olarak forma giydi.

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Giannis Konstantelias: PAOK Selanik'in yeni rekor satışı

Sekiz maçta sadece 157 dakika süre alıp hiç ilk 11 başlamadığı bu dönem istatistiksel olarak pek parlak görünmüyor. Ancak gelişimi açısından bu kısa yurt dışı deneyimi son derece önemliydi. Sonrasında Konstantelias, PAOK'ta giderek daha fazla bir yükselen yıldız haline geldi.

Ancak şimdi Avrupa'nın üst düzey liglerinden birine sıçrama yapmayı başardı. Dortmund'da Konstantelias'ın kendini zorlaması gerekecek; artık takımın tek yıldızı konumunda değil.

Buna karşılık Yunanistan'ın köklü kulübünün yeni rekor satışı oldu. Bu listenin zirvesinde daha önce 2025'te 1. FC Nürnberg'e transfer olan Stefanos Tzimas vardı; PAOK bu oyuncudan toplamda yaklaşık 22 milyon euro kazandı.

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Giannis Konstantelias için Dortmund Havalimanı'nda tuhaf sahne

Kulüp, kilit oyuncusunu isteyerek göndermedi. Bir sebebi de artık kendi taraftarıyla sorun yaşıyor olması. Çünkü Konstantelias'ın BVB'ye imza atmasından önce yaşananlar, geçen yazdakilere fazlasıyla benziyordu.

PAOK taraftar cephesinde yeniden tepki yükselirken, güçlü ultra grubu "Gate 4", bir açıklamayla transferin iptal edilmesini talep etti. Pazar günü Konstantelias'ın Dortmund Havalimanı'na varışında işler daha da tuhaf bir hal aldı.

Kamuoyunun gözleri önünde, sözde bir PAOK taraftarı onu sorguya çekti. Bu kişinin elinde ayrıca muhtemelen başka taraftarların da görüntülü aramayla yaklaşık bir dakika boyunca orta saha oyuncusuyla konuştuğu bir telefon vardı. Ama hiçbir şey fayda etmedi; Konstantelias bundan böyle Borussia forması giyecek.

Giannis Konstantelias: Profesyonel kariyerine genel bakış