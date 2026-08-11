Haftalardır Borussia Dortmund yöneticileri, 1. FC Köln'den Said El Mala'ya yönelik artık belgelere de yansımış ve çok güçlü ilgi söz konusu olduğunda sessizlik yemini etmiş durumda. İki kulüp de uzun süredir sert pazarlıklar yürütüyor. BVB'nin 19 yaşındaki oyuncunun transferini sonuca ulaştıramaması için adeta şeytanın işin içinde olması gerekir.

Ancak son yıllarda on binlerce futbolcu açıklamasından da biliyoruz ki bu sektörde hiçbir şeyi dışlamamak gerekir. Ve böylece Giannis Konstantelias'a geliyoruz. PAOK Selanik forması giyen 23 yaşındaki oyuncu, El Mala transferi gerçekleşmezse Dortmund'un B planı olacak.

BVB Sportif Direktörü Ole Book, aranan oyuncu profiline dair yakın zamanda en azından şu kadarını açıklamıştı: "Biraz hız ve biraz bire bir dribbling, kesinlikle baktığımız unsurlar arasında." Bu son derece mantıklı, çünkü şu anda kadroda bu özellikleri taşıyan kimse yok. Karim Adeyemi ise FC Barcelona'ya gönderilmişti.

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Giannis Konstantelias ve VfB Stuttgart etrafında çılgın transfer hikayesi

Konstantelias bu tür özellikleri fazlasıyla taşıyor. Güçlü yönleri arasında dar alanda top hakimiyeti, dribbling, mükemmel teknik ve hatlar arasında iyi oyun görüşü yer alıyor. Yunan oyuncu iki ayağını da kullanabiliyor, pas güvenliği yüksek ve klasik 10 numara ya da kanatlarda esnek şekilde görev yapabiliyor.

Book'un, 2024 Yunanistan şampiyonu PAOK ile temasa geçmek zorunda kalması, Konstantelias dosyasının beklentilerin aksine yeniden ciddileşmesi halinde bile neredeyse mucize sayılır. 18 kez milli olan oyuncu, bugüne kadar altyapısından yetiştiği kulüp için 189 resmi maça çıktı, 44 gol attı ve 26 asist yaptı; buna rağmen daha önce de birkaç kez ayrılığın eşiğine gelmişti.

Book, işler o noktaya gelirse VfB Stuttgart'taki mevkidaşı Fabian Wohlgemuth'u aramakta fayda görebilir. Schwaben ekibinin sportif yöneticisi, tam bir yıl önce Konstantelias'ı Neckar kıyısına getirebilmek için adeta gerçek bir odise yaşadı ve başarısız oldu.

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PAOK'un "silahlı başkanı" Konstantelias transferini yasakladı

Ama bu kendi hatasından kaynaklanmıyordu. Sebep, Rus-Yunan iş insanı ve yaklaşık on yıldır PAOK Başkanı olan Ivan Savvidis'ti. Hatırlatmak gerekirse Savvidis, Mart 2018'de PAOK ile AEK Atina arasında oynanan gergin maçta iptal edilen bir golün ardından beline taktığı tabancayla öfke içinde sahaya dalmış ve hakemle yüzleşmek istemişti. Bunun ardından Yunanistan ligi üç hafta boyunca durdurulmuş, dört yıl sonra 67 yaşındaki Savvidis 25 ay ertelenmiş hapis cezası almıştı.

Savvidis, Konstantelias'ı hiçbir koşulda bırakmak istemiyordu, ancak daha sonra oyuncunun transfer isteği ve VfB'den hedeflenen 20 milyon euro bonservis bedelini alma ihtimali onu yumuşattı. Fakat hesabı, son derece duygusal PAOK taraftarlarıyla tutmadı. Onlar da, hafif tabirle söylemek gerekirse, ayağa kalktı ve kulübün, 100. kuruluş yıl dönümünün yaşandığı sezonda kadrodaki en iyi oyuncuyu göndermek istemesini sert biçimde eleştirdi.

Böylece Konstantelias, Stuttgart'a gitmek üzere yola çıkmadan kısa süre önce Amsterdam Havalimanı'ndaki kapıda Savvidis'ten bir telefon aldı. Mesaj açıktı: Transfer iptal, hemen yeniden Den Haag'daki kampa dön. Birkaç gün sonra Konstantelias ile Savvidis bir fotoğrafta başparmaklarını havaya kaldırdı ve sahnelenmiş izlenimi veren açıklamalarla birbirlerine övgüler dizdi; çünkü Konstantelias sözleşmesini 2029'a kadar uzatmıştı.

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"Sanki Neymar'ı izliyormuşsunuz gibi": Giannis Konstantelias çok erken parladı

Konstantelias, geçen sezon bunu 40 maçta 14 gol ve dokuz asistle sürdürdü. Görünüşe göre transfer hikayesini hemen geride bırakmıştı ve giderek takımın liderlerinden biri haline geldi. PAOK kaptanı Dimitris Pelkas, Instagram hikayesinde "Aramızdaki küçük sihirbaz" diye yazdı.

Konstantelias, başarısız transfer girişimlerine zaten çok genç yaşlardan beri aşina. Eylül 2021'de uluslararası bir turnuvadaki ilk maçına çıkıp Yunan medyasında "18 ayar yetenek" diye anılmasından üç yıl önce, FC Barcelona'da deneme antrenmanına katılmıştı. Katalanlar o dönem henüz 15 yaşında olan oyuncu için 500 bin euro teklif etti. FC Bayern Münih ile FC Fulham da teklif sundu, Ajax Amsterdam ve FC Chelsea de ilgisini ortaya koydu.

Ancak PAOK yedi haneli bir bonservis rakamında ısrar etti. Bunu kimse ödemek istemeyince Konstantelias, 2013'te katıldığı kulüpte kaldı. Oraya da doğduğu şehir Volos'taki amatör kulüp Agia Paraskevi'den gelmişti. Orada çocuk yaşta bile büyük hayranlık uyandırmıştı. Kulübün o dönemki akademi direktörü Alexandros Malakasiotis onun için şöyle demişti: "Onun gibi bir oyuncu her gün ortaya çıkmaz. Hatta 50 yılda bir bile çıkmaz. Eşsiz yetenekleri var. Benim için o bir fenomen. Bire birde kaldığında sanki Neymar'ı izliyormuşsunuz gibi."

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"Sihirli şeyler yapabiliyor": Giannis Konstantelias'ın idolü bu

Konstantelias bir dönem Brezilyalı yıldızı "en büyük idolüm" diye tanımlamış ve nedenini de şöyle açıklamıştı: "Onun oyun tarzını herkesinkinden daha çekici buluyorum." Kendi stilini ise "yaratıcı, sahanın son bölümünde her zaman o ekstra dokunuşu yapmak istiyorum" sözleriyle anlatmıştı.

Bunu, son hafta gelen şampiyonluğun ardından gelen sezonda neredeyse Red Bull Salzburg'da yapacaktı. O sırada 21 yaşındaydı ve Avusturyalı takım arkadaşı Stefan Schwab, kicker'a onun hakkında şunları söylemişti: "Hücumda aslında her sistemi oynayabilecek bir oyuncu tipi. Müthiş bir tekniği var. Hızlı, topla iyi, oyuncu eksiltebiliyor, başka oyuncuları pozisyona sokabiliyor. Bu olağanüstü bir oyuncu, sihirli şeyler yapabiliyor. Üst düzey bir ligde oynamak için kesinlikle kaliteye sahip."

Ama tahmin edileceği üzere, Salzburg'dan gelen milyonluk tekliflere rağmen bu transfer de gerçekleşmedi. PAOK, Konstantelias'ı yalnızca bir kez gönderdi, o da sadece 162 günlüğüne. 2021/22 sezonunun ikinci yarısında Belçika kulübü KAS Eupen'de, diğer isimlerin yanı sıra Alman teknik direktör Stefan Krämer'in yönetiminde kiralık olarak forma giydi.

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Giannis Konstantelias: BVB'nin B planı, Juventus Turin'in ilgisi

İstatistiksel olarak bakıldığında, yalnızca 157 dakika süre alıp oynadığı sekiz maçın hiçbirine ilk 11'de başlamadığı bu dönem pek iç açıcı görünmüyor. Ancak gelişimi açısından bu kısa yurtdışı deneyimi son derece önemliydi. Sonrasında Konstantelias, PAOK'ta giderek daha fazla bir yükselen yıldız haline geldi.

Ve şimdi yine yaz dönemi geldi. Orta saha oyuncusu hakkında yeniden çok sayıda söylenti var; sıcak izlerden biri örneğin Juventus Turin'e uzanıyor. Belki de Konstantelias yakında bu köklü kulübün rekor satış oyuncusu olacak. Bu listenin başında, 2025'te 1. FC Nürnberg'e transfer olan Stefanos Tzimas bulunuyor; PAOK bu transferden toplamda yaklaşık 22 milyon euro kazandı.

Konstantelias, etrafındaki bu hareketliliğe artık alışmış gibi görünüyor. Peki bu kez transfer gerçekleşecek mi? Her halükarda belirsiz geleceğinin kendisini etkilemesine izin vermiyor; bunu da şu anda açıkça gösteriyor: Avrupa Ligi elemelerinde çıktığı üç maçta şimdiden üç gol attı ve bir de asist yaptı.

Giannis Konstantelias: Profesyonel kariyerine genel bakış