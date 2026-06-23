Mısırlı uluslararası hakem Amin Omar, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Arjantin ile Avusturya arasında oynanan ve son şampiyonun 2-0 galibiyetiyle sonuçlanan maçı yönetmesinin ardından sert eleştirilere maruz kaldı.

Ünlü İspanyol "Archivo VAR" sitesi, Amin Omar'a 10 üzerinden 1,5 gibi şok edici bir puan vererek, Mısırlı hakemin "maçın en kötüsü olduğunu ve diğerlerinden büyük farkla geride kaldığını" belirtti.

Site, raporunda Amin Ömer’in, Lautaro Martínez’in ceza sahası içinde faul görmesi üzerine Arjantin lehine açık bir penaltı kararı vermemek suretiyle maçı etkileyen bir hata yaptığını belirtti ve bu pozisyonun cezayı gerektirdiğini ve video teknolojisiyle incelendiğini vurguladı.

Site, Mısırlı hakemin birçok durumda sarı kart göstermesi gerekirken sözlü uyarılarla yetindiğini belirterek, “Sanki verdiği her uyarı için komisyon alıyormuş gibi görünüyordu” dedi ve maç boyunca verdiği çok sayıda sözlü uyarıya alaycı bir şekilde atıfta bulundu.

Site ayrıca Amin Omar’ı, “gerçeküstü” olarak nitelendirdiği temasları faul olarak değerlendirmesiyle ve en önemlisi Arjantinli savunma oyuncusu Cristian Romero’ya yönelik pozisyonda olduğu gibi bariz uyarıları görmezden gelmesiyle suçladı; bu faulün açıkça sarı kart gerektirdiğini belirtti.

Rapor, maçtaki Lionel Messi’nin ilk golüne de değindi ve atağın başlangıcında bir faul şüphesi olduğuna işaret etti; ancak yeterli televizyon tekrarının bulunmaması, pozisyonun doğruluğunun teyit edilmesini veya tam olarak incelenmesini engelledi.

İspanyol site, değerlendirmesini Amin Omar’ın performansının Arjantin-Avusturya karşılaşmasındaki en belirgin olumsuz noktalardan biri olduğunu vurgulayarak sonlandırdı ve Omar’a turnuvada şimdiye kadar verilen en düşük hakem değerlendirmelerinden birini verdi.

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