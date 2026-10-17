Barcelona Başkanı, Madridli ezeli rakibine ağır suçlamalar yöneltti ve açıkça Tebas'ın yanında yer aldı.

Barcelona'nın cumartesi günü Betis Sevilla deplasmanında oynadığı lig maçı (5-2) öncesinde anlaşmazlık hakkında soru yöneltilen Laporta, gazetecilere "Bu tür konuların gerektirdiği deneyime sahip Javier Tebas'ın LaLiga Başkanı olmasından çok mutluyum. Ayrıca Madrid'in LaLiga'ya yönelik bu saldırılarına nasıl karşı koyacağını da iyi biliyor" dedi.

Laporta, Real'e yönelik eleştirilerini sürdürdü: "Sanki her şeyi yıkmak istiyorlar; LaLiga'yı yıkmak, Teknik Hakemler Komitesi'ni yıkmak istiyorlar. Federasyondan da memnun değiller, hiçbir şeyden memnun değiller."

Laporta bununla da yetinmedi: "Neyse ki Tebas bin savaşı geride bıraktı ve LaLiga üyesi bir kulübe yakışmayan bu saldırıları savuşturmak için gereken deneyime sahip. Çünkü yapılan her şeye sürekli saldırdıkları bir tutum sergiliyorlar."

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Tebas'tan Real ile Nazi propagandası arasında sert benzetme

Laporta'nın sözlerinden önce, Real ile Tebas'ın temsil ettiği lig arasındaki anlaşmazlıkta bugüne kadarki belki de en ağır gerilim yaşanmıştı. Madrid kulübü, Tebas'ın X üzerinden kulübün televizyon kanalını Nazi Almanyası tarzında propaganda yapmakla suçlamasının ardından istifasını istemişti.

Tebas, bu sert benzetmeyi Real'in yıldız forvet Vinicius Junior'ın son kırmızı kartına ve ardından aldığı cezaya verdiği tepkiden sonra yapmıştı.

Real'in tepkisi, daha önce de sık sık olduğu gibi son derece teatraldi. Real'deki isimler ve Real Madrid TV, yakın geçmişte kendilerini tekrar tekrar mağdur olarak göstermeyi tercih etti.

Hakem kararlarının ve ligin kulübe karşı kurduğu bir komplonun mağduru olarak. Bu yöntemin parçası da hakemlere, hakemlik sistemine ve başında Tebas'ın bulunduğu lige yönelik suçlamalar.

Real, Tebas'ın istifasını neden istedi?

Real, bu olayla ilgili açıklamasında şunları söyledi: "İspanyol futbolundaki en yüksek sorumluluk taşıyan iki makamda bulunan birinin, kulübümüzü, yönetimini ve televizyon kanalını itibarsızlaştırmak için Nazi rejiminin propaganda yöntemleriyle benzetme yapması kesinlikle tahammül edilemez ve son derece vahimdir. Nazi ideolojisini kastetmediğini açıklaması, sözlerinin derinden aşağılayıcı, ahlaken kınanacak ve kurumsal açıdan uygunsuz niteliğini değiştirmez."

Ardından 64 yaşındaki Tebas'ın LaLiga Başkanlığı ve İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevlerinden derhal istifa etmesi istendi.

Tebas, kendisine yönelik eleştirilere sakin bir şekilde karşılık verdi. X'te "13 yıl içinde Real Madrid yöneticilerinin istifamı kaç kez istediğinin hesabını kaybettim" diye yazdı. Görevinin "bağımsızlık" gerektirdiğini, "Real Madrid TV'nin sürekli, abartılı ve aşağılayıcı saldırıları karşısında sessiz kalmayı" değil, belirtti.