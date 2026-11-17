Hollanda Milli Takımı'nın dün akşam (pazartesi) UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının altıncı haftasında Almanya karşısında aldığı 5-0'lık ağır yenilgi sert eleştirilere yol açtı. Eski futbolcular, takımın performansının kabul edilemez olduğunu, üstelik onlara göre rakibin bu sonucu haklı çıkaracak olağanüstü bir oyun da ortaya koymadığını vurguladı.

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Hollanda Milli Takımı ve Hamburg'un eski yıldızı Rafael van der Vaart, başkent Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ardından Hollanda kanalı NOS'ta yorumculuk yaptığı sırada ülkesinin milli takımına çok sert eleştiriler yöneltti.

Alman gazetesi Bild'in aktardığına göre büyük bir öfkeyle konuşan Van der Vaart, "Sanki hepsi altına işemiş gibiydi" dedi. Deneyimli isim, oyuncuların her birinin bir "patates çuvalı" gibi tamamen teslim olduğunu ima ederek takımın maçın baskısıyla başa çıkma becerisinden yoksun olduğunu savundu.

Ülkesinin milli takımına yönelik eleştirileri ne kadar sert olsa da Van der Vaart, Almanya'nın olağanüstü bir performans sergilediğini düşünmüyor. Eski futbolcu, "Bence Almanya büyük ölçüde sıradandı. Bu kesinlikle karşılaştığımız en iyi Alman takımı değildi, buna rağmen 0-5 kaybediyoruz" dedi ve şu sonuca vardı: "Bu, insanın gerçekten utanması gereken bir şey."

Hollandalı eski futbolcu, daha sonra kaleci Bart Verbruggen'i beşinci golün ardından takım arkadaşlarını saha içinde toplayıp kısa bir konuşma yapmasından ötürü eleştirdi. Bu görüntü Van der Vaart'ın hiç hoşuna gitmedi.

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77. dakikada kaptan Dumfries ve kaleci, bu çöküşe bir tepki vermek amacıyla takım arkadaşlarını bir araya çağırınca Hollandalı oyuncular saha içinde toplandı.

Van der Vaart, kaleci hakkında şunları söyledi: "Açıkçası bunu izleyemiyorum bile. Bir kaleci böyle bir şey yapıyor ve kendi kendime düşünüyorum: Daha az önce beş gol yedin. Her topu kurtarman beklenemez ama kurtarmaya yaklaşamadın bile."

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Almanya karşısında kalesinde beş gol gören Hollanda, bu sonuçla son 67 yılın en kötü sonucunu aldı. Turuncular, o tarihten bu yana ilk kez bu büyüklükte ya da daha ağır bir yenilgi yaşadı. Daha ağır son yenilgi, 21 Ekim 1959'da Alman Milli Takımı karşısında alınan 0-7'lik mağlubiyetti.

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UEFA Uluslar Ligi çeyrek final kurası önümüzdeki cuma günü çekilecek. Hollanda Milli Takımı Mart 2027'ye kadar hiçbir uluslararası maça çıkmayacak. Bu durum, Xavi Hernandez yönetimindeki teknik ekibe ve oyunculara çöküşün nedenlerini incelemek ve Almanya karşısında açıkça ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmak için zaman tanıyor.

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