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Italy v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD5Getty Images
Tim Ursinus
Çeviri:

"Sanki Fransızların 12. adamıymış gibi": Gianluigi Donnarumma'nın kâbus gibi performansı dehşete düşürdü, hassas bir tartışmayı da alevlendirdi

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İtalya, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'yı sürpriz bir şekilde 3-1 yenmesine rağmen Gianluigi Donnarumma istemeden gündemin merkezine oturdu. Yine.

Manchester City'de forma giyen İtalya'nın bir numaralı kalecisi, maçta birden fazla kez güven vermedi. Bunlardan biri ağır bir sonuca yol açtı: Donnarumma, nispeten baskı altında değilken pasını doğrudan Michael Olise'nin ayağına gönderdi. Olise de bu fırsatı değerlendirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

Olise, Fransa milli takımı adına bir ilke imza atarken, Opta'ya göre bu, kalecinin kariyerinde doğrudan gole yol açan 38. bariz hatasıydı. Bu hataların yedisini Squadra Azzurra formasıyla yaptı. Ancak saç baş yolduran tek pozisyon bu değildi.

Donnarumma, 53. dakikada korneri önlemek isterken topu, tepki vermeyen İtalya savunmasının gözle görülür şaşkınlığına rağmen oyun alanında tutarak bu istenmeyen sayıyı neredeyse 39'a çıkarıyordu. Bunun sonucunda Manchester City'den takım arkadaşı Rayan Cherki çok tehlikeli bir gol fırsatı yakaladı. Ancak 27 yaşındaki kaleci, Cherki'nin yaklaşık 20 metreden çektiği şutu harika bir kurtarışla son anda direğe çeldi.

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Yine de bu pozisyon, Milano'daki San Siro'da büyük şaşkınlık yarattı. DAZN yorumcusu Carsten Fuß da gördüklerine inanamadı. "Bu Donnarumma'ya ne oluyor böyle? Sanki Fransızların 12. oyuncusu" sözleri ağzından döküldü.

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Sonuçta Donnarumma, hatasının daha ağır sonuçlar doğurmamasını önünde oynayan takım arkadaşlarına borçluydu. Pio Esposito'nun iki golü (26, 75) ve Davide Frattesi'nin golüyle (63) geri dönüş yapan İtalya, bir de penaltı kaçırdığı maçı 3-1 kazandı. Teknik direktör Roberto Mancini'nin takımı böylece puan tablosunda Fransa'yı da geride bıraktı ve bitime bir maç kala, Equipe Tricolore karşısında ikili averaj üstünlüğü sayesinde liderliğe yükseldi.

Gianluigi Donnarumma: İngiltere'de kaleci tartışması çoktan başladı

Donnarumma'nın talihsiz performansı, son haftalardaki görüntüsüyle de örtüşüyor. 2021 ve 2025'te dünyanın en iyi kalecisi seçilen Donnarumma, haftalardır eski formunu arıyor. Kasım başında Skyblues'un Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i 3-2 yendiği maçta, Ridle Baku'nun skoru geçici olarak 1-1'e getiren golünden önce gelen ortayı yanlış değerlendirerek hata yaptı. Yaklaşık bir ay önce eski kulübü PSG karşısında iki kez kötü bir görüntü sergiledi; ekim sonunda Aston Villa karşısında da kurtarılabilir bir topu elinden kaçırdı.

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Cityzens taraftarları arasında, tüm sosyal medya platformlarında ve İngiliz basınında kaleci tartışması çoktan başladı. Teknik direktör Enzo Maresca hataları her seferinde kamuoyu önünde kabul etti ancak kaleci mevkisinde bir sorun olduğu görüşüne katılmıyor. Ona göre Donnarumma, mevcut durumla başa çıkacak kadar deneyimli.

Maresca, Leipzig karşısındaki hatanın ardından "Endişe verici değil" dedi. Pep Guardiola'nın halefi, yedek kaleci Geronimo Rulli'nin Donnarumma'nın yerini alabileceği fikrini de reddetti. 34 yaşındaki Rulli, yaz aylarında takıma katıldığından beri kendisine verilen rolü biliyordu. Maresca bunun yerine Manchester City'nin ilk 11'inin "her zaman Gigio + on oyuncu" olduğunu vurguladı.

Yazan:Tim Ursinus

Alman ve Avrupa futbol muhabiri

Kaleci olarak bir kariyer gerçekleşmese de, futbol hayatımda her zaman sabit bir unsur olmuştur. Daha çocuk yaşta, spor gazeteciliğinin benim yolum olacağı açıktı. Memleketim Tübingen’deki Schwäbisches Tagblatt spor servisinde staj yaptıktan sonra Karlsruhe’de eğitim aldım — bir Swabia için biraz tartışmalı bir seçim. 2018’in sonunda SPOX ve GOAL’da stajyer olarak başladım, ardından çalışma öğrencisi oldum ve sonunda editör stajyeri oldum. 2023’ten beri editör ekiplerinin daimi bir üyesiyim. Eylül 2024’te SEO Senior rolünü üstlendim, ancak aynı zamanda muhabir ve nöbetçi baş editör olarak da çalışıyorum.

🎯 Ana Uzmanlık Alanlarım:

SEO makalelerini devretmek ve bu alandaki freelancerları yönetmek

Bundesliga kulüpleri için saha içi haber takibi (özellikle Bayern, Stuttgart, BVB ve Eintracht Frankfurt)

Futbol ile ilgili hikâyeler

Spor dünyasından haber araştırma ve yazımı

Futbolla Tanışmam:

Her şey 2000’lerin başında Bayern Münih’in Şampiyonlar Ligi zaferiyle başladı; Oliver Kahn üç penaltı kurtardı ve çocukluğumun kahramanı oldu. Hatırlamam biraz bulanık, çünkü o zaman sadece dört yaşındaydım. Yine de, ilk kaleci eldivenlerimi hediyeden çıkarıp açmam uzun sürmedi.

🌟 Favori Futbol Anılarım:

Birçok anı var. Öncelikle, Paris, Madrid veya Milano’daki muhabirlik görevlerim aklıma geliyor. Buna ek olarak, kişisel groundhopper gezilerim de var; bu anılar sonsuza dek unutulmaz olacak.

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