RMC Sport ağının gazetecisi ve analisti Daniel Riolo, Kylian Mbappé'nin Ballon d'Or'u kazanmak için yürüttüğü medya kampanyasının abartılı bir hale gelip gelmediğini sorgulayarak, Fransa Milli Takımı kaptanının son açıklamalarının durumu "utanç verici" bir noktaya getirdiğini savundu.

Önümüzdeki 26 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek törenle sahibini bulacak Ballon d'Or yarışı, adayların şanslarını artırmak için medyadaki görünürlüklerini yoğunlaştırmasıyla başladı.

Lamine Yamal gibi Mbappé de ödülü hak ettiğinin nedenlerinden söz etmeyi sürdürdü ve salı günü ödülün esasen bireysel olduğunu, oyuncunun bireysel olarak dikkat çekici performanslar sergileme yeteneğinin oy verenler üzerinde iz bıraktığını vurguladı.

Mbappé geçen sezonu 25 golle İspanya La Liga'nın gol kralı ve 15 golle UEFA Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı olarak tamamladı; ayrıca yaz döneminde herhangi bir büyük kupa kazanmamış olmasına rağmen üç turnuvada attığı 22 golle Dünya Kupası'nın tarihi gol kralı oldu.

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"Çalıntı bir araba gibi"

Atlético'ya karşı oynanacak Madrid derbisinden 48 saat önce gerçekleştirilen röportajın zamanlaması Riolo'nun dikkatini çekti; özellikle de Mbappé'nin ardından Real Madrid'in vasat performansı gölgesinde Atlético Madrid'e karşı zor bir maç geçirmesi.

Riolo, RMC'deki "After Foot" programında şunları söyledi: "Felaket bir maç oynadı." Analist, Mbappé'nin Ballon d'Or'a gereğinden fazla önem verdiğini belirterek şöyle konuştu: "Şu an bu onun takıntısı. Bu röportajda söyledikleri büyük ölçüde demagoji (kitleleri etkilemek için yapılan söylevsel abartı)."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Yanında süsleri ve kutlama şekerlemeleriyle geliyor, onu bin kilometre uzaktan görebilirsin. Çalıntı bir araba gibi (durumun garip ve göze battığını kastediyor)."

Riolo, Mbappé'nin çok sayıda röportaj yapmasının kampanyayı "utanç verici" hale getirdiğini de sözlerine ekleyerek şöyle dedi: "Takıma ne kattığı ya da katmadığı konusunda büyük bir abartı var. Bu kampanyadan hiçbir şey anlamıyorum. Amacını anlıyorum ama amacın aracı meşrulaştırdığına hiçbir zaman inanmadım. Bu, futbolda önemli olan tek şeyin sonuç olduğunu söyleyen biri gibi bir şey."

Devamında şunları söyledi: "Bunun değeri düşürülmüş bir Ballon d'Or olduğunu söylemeyeceğim, ancak eğer gerçekleşirse, bu başarıyı elde etmeye çalıştığı yöntem içimde bir acı hissi bırakıyor."

Sık sık medyaya çıktığı bu dönemde Mbappé, kendisinden ödülü kazanmaya aday isimlerden biri olarak söz etti; hatta adını anmadan Ousmane Dembélé'ye dolaylı eleştiriler yöneltti.

Mbappé, 11 Eylül'de "France Football" dergisine verdiği röportajda, Messi ve Ronaldo'dan sonra şöyle dedi: "Duruma bakıp şunu diyordum: Birileri Ballon d'Or'u kazansa bile kendimi onunla değiştirmem. Dembélé mi? O her zaman yetenekli bir oyuncu olarak görüldü. Bana gelince, ben her zaman seçilmiş oyuncu olarak kabul edildim."