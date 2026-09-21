Normalde daha çok yalnızca kendi takımına tutkuyla bağlı olan Arjantinli, ESPN'e verdiği röportajda Barça'nın futbolunu övgü dolu sözlerle anlattı.

"Sanki bizden farklı bir spor yapıyorlar" diyen Simeone, Flick'in takımını "barbarca" olarak nitelendirdi. Katalanlar yeni sezona üst üste sekiz resmi maç galibiyetiyle başladı ve böylece kulüp rekoru kırdı.

Özellikle de Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi'den oluşan hücum hattı Simeone'yi etkiledi. "Onlarda bir numara dokuz yoktu (Robert Lewandowski'nin ayrılığından sonra; editör notu) ve bir anda Raphinha ortaya çıkıp yedi maçta 12 gol atıyor. Yamal'ın yedi golü var. Bu rakamlar inanılmaz" diye vurguladı. Barça'nın, "seni kendi yarı alanına hapseden, zaman tanımayan bir takım kurduğunu" söyleyen Simeone, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ve risk almaktan, hatta gol yemekten bile korkmuyorlar. Şu anda daha iyiler, gösterdiklerine bakılırsa ligin en iyi takımı onlar."

Barça'nın Real ve Atletico Madrid'e kaç puan farkı var?

Barça, ligde yedi maç sonunda yalnızca 21 puanda değil. 31:7'lik averaj da Flick'in takımının üstünlüğünü açıkça ortaya koyuyor. İkinci en iyi hücum performansı, nispeten düşük sayılabilecek 18 golle Real Madrid'e ait. Daha iyi bir savunmaya ise yalnızca teknik direktör Edin Terzic'in çalıştırdığı Atheltic Bilbao sahip.

İlk takipçisiyle arasındaki fark şimdiden beş puana çıktı ve bu takım Simeone'nin Atletico'su. Rojiblancos, pazar günü çok konuşulan Real maçını - Jose Mourinho daha sonra hakem ekibine sözlü olarak yüklendi - kazandığı için, eflatun-beyazlılar Barça'nın altı puan gerisine düştü.

Getty Images



