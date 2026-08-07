Barcelona, Manchester City orta saha oyuncusu İspanyol Rodri'yi transfer etme yarışında belirleyici bir ilerleme kaydetmeyi başardı. Müzakereleri gözlerden uzak yürüten Katalan kulübü, benzeri görülmemiş bir gizlilik içinde ilerleyen bu süreç sayesinde, daha önce Real Madrid'e yakın görünen bir transferin rotasını değiştirmeyi başardı.

Katalan gazetesi "Sport", Barcelona'nın Rodri ile yürüttüğü müzakerelerdeki kritik saatlerin ayrıntılarını ortaya çıkardı. Gazete, tarafların anlaşmanın tamamlanmasını tehdit edebilecek herhangi bir bilginin sızmasını önlemeye özen göstermesinin ardından Katalan kulübünün perde arkasında sessizce hareket ettiğini vurguladı. Tablo aniden değişmeden önce oyuncuyu kadrosuna katma girişimlerinde en önde ilerleyen taraf ise Real Madrid'di.

Dönüşümün başlangıcı

Dönüm noktası, Barcelona'nın sportif direktörü Deco'nun Hırvatistan'da kısa bir dinlenme dönemini sonlandırdığı 30 Temmuz Perşembe gününe dayanıyor. Deco'nun, yeni sezon hazırlık kampına katılmak için doğrudan İngiltere'ye gitmesi bekleniyordu.

Ancak Portekizli yönetici farklı bir karar aldı; önce Barcelona'ya döndü ve takıma katılmadan önce burada bir günden fazla kaldı. Bu adım, özellikle Hansi Flick'in başındaki teknik ekibin hazırlık maçları için İngiltere'de bulunması nedeniyle kulüp içinde soru işaretleri yarattı.

Ne var ki bu dönüş sıradan değildi. Deco, zamanını kulüp yönetiminin stratejik olarak nitelendirdiği bir transfer dosyasıyla ilgili son derece önemli bir toplantı yapmaya ayırdı; zira transferin şartlarını ve tamamlanma ihtimalini öğrenmek için Rodri'nin temsilcileriyle daha önceden ilk temasları başlatmıştı.

Rodri'nin hesaplarını değiştiren gizli toplantı

"Sport"un aktardığı ayrıntılara göre Barcelona, müzakereleri sekteye uğratabilecek herhangi bir sızıntıyı önlemek için ilgili tüm taraflardan azami gizliliğe uymalarını istedi; çünkü kulüp, Real Madrid ile rekabetin ne kadar hassas olduğunun farkındaydı.

Temmuz ayının sonunda Rodri, Costa Brava sahilinde bir düğüne katılmak için Katalonya bölgesinde bulunuyordu. Bu vesile, oyuncu ile Deco arasında doğrudan bir toplantı yapılmasının kapısını açmada önemli bir rol oynadı.

İki taraf lüks bir otelde bir araya geldi. Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantıda Barcelona'nın sportif direktörü, kulübün sportif projesinin ayrıntılarını, Rodri'yi takım içinde bekleyen rolü, ayrıca Hansi Flick'in teknik vizyonunu ve oyuncunun önümüzdeki yıllarda Barcelona'nın orta sahasını inşa etmedeki önemini anlattı.

Toplantı, oyuncunun tutumunda belirgin bir değişimle sonuçlandı. Daha önce onu transfer etme yarışında en yakın taraf Real Madrid'di; Rodri, kraliyet kulübünün teklifini dinlemiş ve onlarla görüşmeler yürütmüştü, ancak Deco ile buluşmadan önce nihai onayını vermemişti.

Flick devreye giriyor

Barcelona'nın hamlesi Deco'nun toplantısıyla sınırlı kalmadı. Hansi Flick de oyuncuyu ikna etme girişiminde doğrudan rol oynadı. Alman teknik adam, Rodri ile birkaç kez temas kurarak teknik vizyonunu ve ona takım içinde vermek istediği liderlik rolünü anlattı.

Barcelona yönetimi, bu aşamada teknik adam ile oyuncu arasındaki doğrudan iletişimin zorunlu olduğunu düşündü; özellikle Real Madrid ile rekabetin çetin olması ve transferi sonuçlandırmanın, kulübün dünyanın en iyi orta saha oyuncularından birinin hizmetlerini almaya ne denli kararlı olduğunu göstermeyi gerektirmesi nedeniyle.

Gizli koz

Gazete ayrıca, adı müzakerelerde görünmese de görüşleri birbirine yakınlaştırmada etkili bir katkı sunan Barcelona oyuncu hizmetleri başkanı Dani Cudina'nın oynadığı önemli rolü de ortaya çıkardı.

Cudina'nın öneminin sebebi, Manchester City'de görev yaptığı dönemde Rodri ile kurduğu geçmiş ilişkiye dayanıyor. İkili arasında güçlü bir bağ bulunuyordu ve bu, oyuncuyla iletişim sırasında bir güven ve rahatlık ortamı yaratılmasına yardımcı oldu.

Cudina, Rodri ile Deco arasındaki gizli toplantının ayarlanmasına yardımcı olan kişilerden biriydi ve oyuncunun Katalan projesine bağlılık hissini güçlendirmede de rol oynadı.

Karar anı

İlerleyen günlerde Barcelona ile oyuncunun temsilcileri arasındaki temaslar medyaya kapalı bir sessizlik içinde sürdü. Beklenen an, geçtiğimiz Perşembe günü geldi; kulüp, Rodri'ye yakın çevrelerden gelen bir aramada Barcelona projesinin oyuncuyu ikna etmeyi başardığının ve müzakerelerin ileri bir aşamaya geçtiğinin teyidini aldı.

Bir dizi telefon görüşmesi ve gizli toplantının ardından Barcelona, dengeleri tersine çevirip birkaç gün öncesine kadar avantajlı konumda bulunan Real Madrid'i bu konumdan uzaklaştırmayı başararak transferi tamamlamaya yaklaştı.

Şimdi anlaşmayı bağlamak için son rötuşlar kaldı. Barcelona bu transferi, büyük bir tecrübeye ve liderlik kişiliğine sahip bir oyuncuyu kadrosuna katarak orta sahayı yeniden inşa etme yolunda stratejik bir adım olarak görüyor; transferin başarıya ulaşması ise, Real Madrid'in dünyanın en önde gelen orta saha oyuncularından birinin hizmetlerini alma hevesine ağır bir darbe anlamına geliyor.