"Sanki bir film senaryosunun içinde yaşıyormuş gibiydik." Real Madrid'in yeni forveti Carlos Espai'nin babası Juanjo Espai, oğlunun hayatını altüst eden dramatik saatleri işte bu sözlerle özetledi. Oğlu, tek bir günde Levante idmanlarından çıkıp Kraliyet ekibiyle sözleşme imzalamaya kadar gitmişti.

Juanjo Espai, oğlu Carlos'un Real Madrid'e transferinin tamamlanmasından önceki son saatlerde ailesinin yaşadığı istisnai anların detaylarını, en yakınları için bile "sürpriz" olarak nitelendirdiği bir transferde açıkladı.

Espai, İspanyol "Cadena SER" radyosuna yaptığı açıklamada, oğlunun dün sabah Levante takımıyla idman yaptığını, bu sırada menajerlerinin de Brighton kulübüne transferi için görüşmeler yürüttüğünü, ancak birkaç saat içinde tüm dengelerin değişerek Kraliyet kulübüne transferinin kesinleştiğini belirtti.

Baba Espai şöyle konuştu: "Oğlumun yaşadıkları bir film sahnesine benziyordu. Sözleşmeyi imzalamak için Valdebebas'a varır varmaz, teknik direktör José Mourinho'nun bizimle görüşmek ve bizi karşılamak istediği hızlıca bize iletildi."

Karşılaşma anını anlatarak sözlerine şöyle devam etti: "Mourinho geldi ve hepimize karşı son derece sıcaktı. Ardından Carlos'u yakasından tuttu, onu ofisine götürdü ve 'Bu benimdir' dedi; onunla bir süre oturdu, takımdaki rolünü anlattı ve ondan tam olarak ne beklediğini kendisine bildirdi."

"COPE Valencia"ya verdiği bir başka röportajda ise Juanjo, transferin ne denli gergin geçtiğini ortaya koyan bir başka ayrıntıyı anlattı: "Carlos, imzayı atabilmek için işlerin sonuçlanmasını beklerken Santiago Bernabéu Stadı'nda Emilio Butragueño ile sakin bir şekilde akşam yemeği yiyordu. Bu normal bir durum değil. Sonunda her şey yolunda gitti; kariyerinde nitelikli bir sıçrama yaptı."

Oyuncunun babası, o saatler boyunca kişisel olarak yaşadığı en zor şeyin sırrı saklamak olduğunu vurgulayarak bunun "korkunç" olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Durumu gizlemek ve bunun hakkında konuşamamak yorucuydu. Annem, yani Carlos'un büyükannesi ve kardeşim bile hiçbir şey bilmiyordu. Kimseye söyleyemedim."

Carlos Espai'nin Real Madrid'e katılması, Valencia'dan gelen genç forvete, babasının "inanılmaz" olarak nitelendirdiği Valdebebas'taki ilk gününün ardından hayatının fırsatını sunuyor.