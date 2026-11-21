Reklam

Bayern yöneticileri Jamal Musiala konusunda neden bu kadar açık sözlü? Dietmar Hamann'ın bir teorisi var.

Didi Hamann, Bayern Münih'in Jamal Musiala konusunda kamuoyunun henüz bilmediği bazı şeyleri biliyor olabileceğini düşünüyor.

Eski Alman millî futbolcu, cumartesi günkü Bundesliga maçları öncesinde Sky'a yaptığı açıklamada, "Kamuoyunun henüz bilmediği, ancak Bayern'in bildiği bir hastalık tablosu olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Bayern'in eski yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge , dün cuma günü Alman rekortmen şampiyonun 1. FC Köln ile 1-1 berabere kaldığı maçın hemen ardından Musiala konusunda sert sözleriyle dikkat çekmişti. Rummenigge, Uli Hoeneß ve Jan-Christian Dreesen 'den de daha açık konuşmuştu.

Reklam Reklam

Rummenigge, kendisinden önce konuşan ikilinin endişelerini destekleyerek, "Bir sağlık sorunu olduğu biliniyor. Çok yüksek meblağlar içeren bir sözleşmesi olduğu da biliniyor. Bir kulübün bu durumda nasıl hareket edeceğini düşünmesini ciddi ve tamamen normal buluyorum" demişti.

Related Topics

Gelecek maçlar LIL Şampiyonlar Ligi 15:00 FCB

Bayern yöneticileri, Musiala'nın sakatlık geçmişi ve kısa süreli ve geçici olarak ortaya çıkan, ancak tedavisi mümkün absanslara yol açan nörolojik işlev bozukluğu nedeniyle eski performans düzeyine dönüp dönemeyeceğinden ciddi biçimde şüphe duyuyor gibi görünüyor. Rummenigge, "Bildiklerimiz, ne yazık ki bu statta sık sık sergilediği seviyeye yeniden ulaşmasının zor olacağını düşündürüyor" demişti.

Rummenigge, bu nedenle "oyuncuyla, ailesiyle ve özellikle de menajerlik şirketiyle konuşmak gerektiğini, çünkü o zaman bu meblağların, kusura bakmayın ama, artık karşılanamayacağını" söylemişti. Musiala'nın olası satışı da kendisine sorulmuştu. Rummenigge, "Jamal'ın kulüpten ayrılmak isteyeceğini ya da başka bir kulübün onu bu koşullarda satın alacağını düşünemiyorum. Bu konuyu oyuncuyla çok hassas bir şekilde ele aldık ve hepimiz onun en iyi formunda dönmesini istiyoruz. Ama ya bu gerçekleşmezse? O zaman mali durumu da düşünmek zorundayız" yanıtını vermişti.

Getty Images

Reklam

Dietmar Hamann, Bayern'in Jamal Musiala'yı satacağını düşünmüyor

Hamann, Bayern yöneticilerinin tutumunu anlayışla karşıladı. Musiala'nın "yüksek bir maaş aldığını, şu anda satışının söz konusu olmadığını, onun (Karl-Heinz Rummenigge, editörün notu) da söylediği gibi sağlık sorunları ve aldığı maaş nedeniyle piyasa değerinin şu anda sıfıra yaklaşacağını" belirtti.

Hamann'a göre Musiala, Şubat 2025'te uzattığı ve kendisini rekortmen şampiyonun en çok kazanan oyuncularından biri yapan sözleşmesiyle kulübe karşı belirli bir sorumluluk da üstlendi. Hamann, "Bir sözleşme imzaladığında ve Bayern'in en çok kazanan oyuncularından biri olduğunda kulübe karşı sorumluluğun vardır. Bir hastalığın veya sağlık sorunların varsa karşı tarafı bilgilendirmek de senin görevin" dedi.

Reklam

Hamann, iki tarafın artık konuşup "bu durumla nasıl başa çıkılacağı konusunda bir çözüm bulması" gerektiğini belirtti ve ekledi: "Sanırım Bayern biraz hayal kırıklığına uğradı, çünkü karşı taraf henüz bunu yapmadı. Bayern cephesinden şu anda gelen bütün açıklamaların nedeni de bu."

Hamann, Musiala'ya biraz üzüldüğünü de söyledi: "Her şeyden önce bu genç oyuncu için trajik bir durum." Ancak şunları ekledi: "Doktorlar ve oyuncu bakımı söz konusu olduğunda Bayern'in bağlantıları başka hiçbir kulüpte olmadığı kadar güçlü; bu konuda Bayern'den iyisi yok. Bu yüzden neden proaktif biçimde 'Gelin, birlikte bir çözüm bulalım' denilmediğini anlamıyorum."

Reklam

Säbener Straße'de sözleşmesi Haziran 2030 sonuna kadar devam eden Musiala, Köln karşısında haftalar süren sakatlık arasının ardından sahalara dönmüştü. Teknik direktör Vincent Kompany ile sportif direktör Max Eberl, maçın ardından açıkça 23 yaşındaki oyuncunun yanında yer alıp ona destek vermişti .