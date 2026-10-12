İspanyol Carlos Alcaraz, Şanghay Masters tenis turnuvasına ikinci turda veda etti. İspanyol raket, Belçikalı Zizou Bergs'e karşı set vermeden 2-0 yenilerek büyük bir sürprizle turnuvadaki yolculuğunu erken noktaladı ve rakibine, sadece bir hafta önce aldığı yenilginin rövanşını alma fırsatı tanıdı.

Dünya 39 numarası Bergs, karşılaşmayı 7-5 ve 7-6'lık setlerle kazandı. Belçikalı tenisçi kritik anlarda istikrarlı seviyesini korumasından faydalanırken, Alcaraz çok sayıda hata yaptı ve alışılmış tempoyu dayatamadı; böylece en iyi seviyesini sergileyemeden turnuvadan ayrıldı.

Alcaraz'ın elenmesinin yansımaları Şanghay'daki yenilgisiyle sınırlı kalmadı. Bu sonuç, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) dünya sıralamasında yıl sonu zirve yarışının Alman Alexander Zverev lehine sonuçlanmasına katkı sağladı.

Karşılaşma, iki oyuncu arasındaki mücadelenin yeni bir bölümü niteliğindeydi. İkili, sadece bir hafta önce Tokyo turnuvasının son 16 turunda karşılaşmış ve Alcaraz, şampiyonluğa uzanan yolda üstünlük sağlamıştı. Ancak Bergs bu kez maça farklı bir görüntüyle çıktı ve denklemi tersine çevirmeyi başardı.

İlk seti kazandı

Maç birbirine yakın bir tempoyla başladı. İki oyuncu da servis oyunlarını kazanmakta zorlandı, bazı oyunlar uzun sürdü, ancak ikisi de erken bir servis kırma elde edemedi.

Dönüm noktası 11. oyunda geldi. Bergs fırsatını kullanarak öne geçti, ardından Alcaraz oyunun gidişatı ve topların durumuyla baş etmekte zorlandı. İspanyol tenisçi hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: "Sezgiyle oynayamıyorum. Böyle oynayamıyorum."

İspanyol oyuncu iki set sayısını kurtarmayı başarsa da Belçikalı tenisçi baskısını sürdürdü ve ilk seti 7-5 kazanarak rakibini ek bir baskı altına soktu.

Alcaraz dönmeye çalıştı

İkinci sette Bergs, soyunma odasına girmesinin ardından maçın yaklaşık 9 dakika durmasına rağmen konsantrasyonunu korudu ve korta aynı tempoyla döndü.

Alcaraz ise etkisinin azalmasından ve çok sayıda gereksiz hatadan muzdarip oldu; 7 kazandıran vuruşa karşılık 21 hata yaptı. Rakibi ise dengesini koruyarak ona geri dönüş için kolay fırsatlar vermedi.

Set 5-5'e geldiğinde Bergs bir servis kırma fırsatı yakaladı ve bunu değerlendirmeyi başararak Alcaraz'ı zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı. Ancak İspanyol tenisçi, sonraki oyunda rakibinin servisini kırarak karşılık verdi ve seti tie-break'e taşıdı.

Kritik anda Bergs inisiyatifi yeniden ele geçirdi, tie-break'te öne geçti ve seti 7-6 kazanarak değerli bir zafer elde etti. Böylece bir sonraki tura yükselen Belçikalı tenisçi, Amerikalı Tommy Paul ile Fransız Valentin Vacherot arasındaki maçın kazananını bekliyor.