Sane’den Cancelo’ya: Manchester City’nin potansiyel transfer hareketleri

Üst üste üçüncü lig şampiyonluğu hayalleri suya düşmüş olsa da Pep Guardiola, yeni sezon için kadro yapılandırmasına gitmeyi planlıyor.

Son iki sezon alınan şampiyonlukların ardından tacını koruyamayan Manhcester City’de teknik direktör Pep Guardiola, kadroya yeni yüzler ekleyeceğine dair mesajını vermişti.

Ancak salgın krizi transfer pazarını da alt üst ederken ve kulüpler oyuncu maaçlarında indirime giderken futbolun finansal ayağı ağır hasar aldı.

Kulüpler malî çıkmazlara sürüklenirken için de durum farklı değil. Milyarder bir patronları olabilir; ancak sezon sonunda transfer planlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilirler.

Daha fazla takım

Futbol dünyasının en değerli kadrolarından birine sahip olabilirler fakat salgın sonrası dönemde bu futbolculara eskisi gibi paha biçilmeyebilir…

Goal ekibi, Etihad Stadyumu’ndaki transfer hareketlerini inceledi ve muhtemel senaryoları değerlendirdi..

Dokunulmazlar

Finansal Fair Play kurallarını ihlal gerekçesiyle Avrupa kupalarından iki yıl men kararı ve CAS’a başvuru süreci sebebiyle City’de durumlar bir hayli karışık.

Eğer itirazlarında başarılı olurlarsa istedikleri oyuncuları kadroda tutabilirler; fakat Kevin de Bruyne, iki yıllık men cezası kalkmazsa durum değerlendirmesi yapacağının sinyalini vermişti. Raheem Sterling de ’in bir numaralı gözdelerinden biri konumunda. Her koşulda bu iki yıldızın transferi için girişimde bulunacak kulüplerin yüklü meblağları gözden çıkarması gerek.

City, Aymeric Laporte, Ederson, Bernardo Silva, Rodri, Kyle Walker, Oleksandr Zinchenko ve Phil Foden gibi kilit isimlerle de uzun vadeli sözleşmeler imzalayarak geleceğini güvenceye almayı bildi.

Bu sırada İlkay Gündoğan, Benjamin Mendy, Riyad Mahrez ve Gabriel Jesus’un henüz üç yıllık daha kontratları var.

Fernandinho ve Sergio Agüero gibi takımın demirbaş isimlerinin de sözleşmelerindeki son sezona giriliyor…

Eski kulübü ’nın ilgi odağındaki Eric Garcia için ise City yeni bir sözleşme teklifi yapmayı planlıyor.

Şüpheliler

geçtiğimiz yaz boyunca Leroy Sane’yi transfer etmeye çalıştı. Bavyera ekibi, diz sakatlığı sebebiyle sezonun tamamını kaçıran Alman oyuncuya olan ilgisini kaybetmiş değil. Üstelik teknik direktör Pep Guardiola, Sane’nin sözleşme uzatma teklifini kabul etmediğini ve başka takıma gitmek istediğini bildirdiğini açıklamışken 24 yaşındaki oyuncunun 2020-21 sezonu sonunda bedavaya Bayern Münih’e gitme ihtimali oldukça yüksek.

City’den ’ya yolu düşebilecek tek oyuncu Sane değil. ’de kiralık olarak oynayan Angelino da başarılı performansının ardından kalıcı bir adım atabilir.

Savunmada yaşanan sıkıntılar, John Stones ve Nicolas Otamendi’nin takımdaki geleceği hakkında soru işaretleri yarattı.

Tosin Adarabioyo’nun Blackburn Rovers’ta ve Zack Steffen’in Fortuna Dusseldorf’ta kiralık olarak geçirdiği süreç sonrası da bazı kararlar alınması gerekiyor. Bu ikili yeniden kiralanabilir..

Gözden çıkarılabilir isimler

’tan geldiğinden beri bekleneni veremeyen ve Kyle Walker ile forma mücadelesi vermekte zorlanan Joao Cancelo’nun kendisine başka bir yol çizmesi gerekebilir.

İngiliz forvet Jack Harrison da Leeds United’da kalıcı olarak yoluna devam edebilir. Norwich’e kiralanan ve yeteri kadar katkıda bulunamayan Patrick Roberts’ın Guardiola’nın planlarında yer almadığı çok açık…

Yeni jenerasyon

Manchester City, ülkenin en iyi akademilerinden birine sahip ancak A takıma yükselmek o kadar da kolay değil.

Phil Foden’ın izinden gidebilecek birçok genç isim var: Taylor Harwood-Bellis ve Tommy Doyle kupa maçlarında forma giymeyi başarırken Cole Palmer da sezon sonunda fırsat yakalayabilir.

Eski Barcelonalı Adrian Bernabe de A takımda forma şansı bulmuş gençlerden birisi. Jayden Braaf, Liam Delap ve Felix Nmecha gibi gelecek vadeden oyuncular da benzer şansı yakalamak için sıralarını bekliyor.

Kiralanabilir isimler

City, tecrübe kazanmaları için oyuncuları başka kulüplere gönderme fikrine oldukça açık.

Coritiba’dan transfer edilen 18 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Yan Cuoto’nun başka bir takıma kiralanması gündemde.

Kosovalı milli kaleci Aro Muric Nottingham Forest’ta sıkıntılı bir kiralık sezon geçirse de A takımda kendinde yer bulması beklenen oyuncular arasında.

Daniel Arzani, Philippe Sandler, Erik Palmer Brown, Claudio Gomes ve Lukas Nmecha da A takım forması giymeden önce kiralık olarak başka kulüplere gönderilebilir…

Süresi dolanlar

2020-21 sezonu başlamadan önce takımdan ayrılması neredeyse kesin olan bazı oyuncular var.

Kulüpte geçirdiği 10 yılın ardından David Silva, sezon sonunda City’den gideceğini açıklamıştı. İspanyol orta saha oyuncusu City tarihinin en iyilerinden biri olarak gösterilirken salgın sebebiyle alınan tedbirler yüzünden taraftarlar ona veda etme şansı bulamayacak…

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Claudio Bravo da sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılacak. Kiralık olarak gelen kaleci Scott Carson da Derby’ye dönecek.

Joel Latibeaudiere’nin sözleşmesi 2021’de sona eriyor olsa da uzatma teklifi gelebilir…