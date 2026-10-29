Neue Presse ve Hannoversche Allgemeine Zeitung'un haberlerine göre sportif işlerden sorumlu genel müdür Jonas Boldt ile yolların ayrılması artık kesinleşti.

Haberlere göre kulüp ortakları ve tescilli derneğin temsilcileri, takımın 2. Bundesliga'da 16. sıraya gerilemesinin ve çarşamba günü 1. FC Kaiserslautern'e elenerek kupaya veda etmesinin ardından, henüz temmuz ayında göreve getirilen Boldt ile yolları ayırma kararı aldı.

Bild'in haberine göre Aşağı Saksonya ekibinde, Kırmızı Şeytanlar'a karşı oynanan ikinci tur maçından önce de kulüp içinde huzursuzluk vardı. Boldt'a yönelik "kulüp içinde ciddi şüpheler" bulunduğu konuşuluyordu; teknik direktör Sandro Wagner'in koltuğunun da şimdiden sallandığı belirtiliyordu.

Hannover 96'da artık küme düşme korkusu yaşanıyor

Wagner, sportif krize rağmen en azından taraftarların sevdiği Christian Titz'in yerine eylül ortasında Hannover'in başına geçti ancak o tarihten bu yana dört maçta galibiyet alamadı. Hannover, Almanya millî takımının 38 yaşındaki eski yardımcı antrenörü yönetiminde yalnızca FC St. Pauli karşısında puan aldı (1-1). Diğer maçlarda ise gol atamadan, bazıları farklı olmak üzere yenilgiler yaşadı. En acı mağlubiyet, geçen pazar günü Eintracht Braunschweig'a karşı oynanan derbide geldi (0-2).

Gelecek maçlar H96 Bundesliga II 07:30 DOD

Teknik direktör değişikliğinin beklenen etkiyi yaratmaması ve Titz'in görevden alınması nedeniyle Boldt, Hannover 96 taraftarlarının gözündeki tüm kredisini erkenden tüketmişti. Görünüşe göre 2. Bundesliga ekibinin sportif yönetimi de artık ona sırt çeviriyor. Boldt'un gerçekleştirdiği Marcel Hartel, Emir Sahiti ve kaleci Pascal Loretz transferleri şimdiye kadar hiç ikna edici olmadı. Ayrıca Boldt'un derbiden hemen önce kısa bir tatile çıkmasının da denetim kurulunda hiç iyi karşılanmadığı belirtiliyor.

Bu arada Hannover'de artık, Fortuna Düsseldorf'un geçen sezon yaşadığı küçük düşürücü kaderi paylaşma ve sezonun kalanında Bundesliga'ya dönüş için değil, ligde kalmak için mücadele etme korkusu hâkim. Kulübün hamisi Martin Kind'in hafta içinde Bild'e yaptığı açıklama bu kaygıyı özetliyor: "Küme düşmemeliyiz. O zaman 30 yıl boyunca boşuna çalışmış olurum. Bunu kabul edemem."

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Hannover 96: Sandro Wagner de görevden alınacak mı?

Boldt'un görevden alınmasının teknik direktör Wagner için de ciddi sonuçları olabilir. En azından ikisinin kaderi birbirine sıkı sıkıya bağlı görünüyor. Çünkü şimdiye kadar sonuç alınamamasına rağmen Boldt, NDR'ye yaptığı açıklamada Wagner'e açıkça destek vermişti. Yönetici, Wagner'le çalışmaya devam etmek isteyip istemediği sorulduğunda "Ben burada olduğum sürece kesinlikle" demişti.

Ancak Boldt'un görünüşe göre yaklaşan ayrılığının ardından Sandro Wagner'in geleceği de tartışmaya açılacak gibi görünüyor. İkili, kriz sırasında birlik mesajı vermiş ve krizin sorumluluğunu, dikkat çekici biçimde, Wagner'den önceki teknik direktör Titz'e ve geçen sezonki kaotik koşullara yüklemişti.

Wagner, Braunschweig derbisindeki yenilginin ardından kısa süre önce "O rahatlığın eksik olduğu açıkça hissediliyor. Geçen yıl bir şeyler bir ölçüde zarar gördü" demişti. Boldt da benzer sözler kullanmıştı: "Kulübün çok az maç kazanması ve zaman zaman yönetimden yoksun kalması meselesi aslında marttan beri var. Buraya geldiğimde hiç öz güveni olmayan bir takımla karşılaştım. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Kolları sıvamamız gerekiyor, önümüzde uzun bir yol var."

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Hannover 96'da kaos: Ne oldu?

Hannover, geçen sezon Titz yönetiminde uzun süre yükselme yarışının içindeydi ancak marttan itibaren oynadığı on lig maçının yalnızca üçünü kazandı (bir mağlubiyet, altı beraberlik) ve Elversberg, Schalke ile Paderborn'un gerisinde kaldı. Sportif krize, kulübün yönetim kademesinde bir kez daha yaşanan kaos eşlik etti. Sportif direktör Marcus Mann'ın yıl dönümünde RB Salzburg'a gitmesinin ardından, 2009-2013 arasındaki ilk görev döneminden sonra Jörg Schmadtke Hannover'de yeniden yönetimi devralmış, ancak mart ayında yalnızca üç ayın ardından büyük bir sürprizle görevini bırakmıştı.

Hannoversche Allgemeine Zeitung o dönemde Schmadtke'nin ve bazı Hannover 96 futbolcularının, o zamanki teknik direktör Titz'e son derece eleştirel yaklaştığını, Schmadtke'nin de Titz'i görevden almayı planladığını bildirmişti. Ayrıca Schmadtke'nin talep ettiği personel bütçesi artışı konusunda Hannover 96 ortaklarından Gregor Baum ile sert bir tartışma yaşadığı da öne sürülmüştü.

Boldt'un Hannover'e gelişiyle Titz meselesi kısa sürede kapanmıştı. Ancak Boldt'un "koz" olarak gördüğü Sandro Wagner, Bayern Bölgesel Ligi ve Unterhaching dışındaki iddialı bir teknik direktörlük görevinde yeniden başarısız olma tehlikesiyle karşı karşıya. Wagner, Bundesliga'daki ilk teknik direktörlük görevine başlamak için 2025 yazında Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın yardımcısı olarak yürüttüğü başarılı görevinden ayrılmıştı.

Ancak 38 yaşındaki teknik adamın FC Augsburg'daki görevi, yalnızca 14 resmî maçın ardından sona ermişti (maç başına 0,93 puan). Boldt'un yaklaşan ayrılığı da göz önüne alındığında, Wagner'in Hannover 96'nın başında bu sayıda maça çıkıp çıkamayacağı her zamankinden daha belirsiz görünüyor.

Gelecek pazar günü Aşağı Saksonya ekibini kendi sahasında yine belirleyici bir maç bekliyor: Dynamo Dresden ile kriz içindeki iki takım karşı karşıya gelecek. Dynamo, Hannover (8) ile aynı puana ve gol sayısına sahip olarak 15. sırada yer alıyor. Ancak Hannover 96'nın aksine, hafta içinde DFB Kupası'nda Bundesliga ekibi Schalke 04'ü yenerek öz güven tazeledi.