Aşağı Saksonya temsilcisi, pazartesi günü Can Ünal’ın Wagner’in yardımcısı olacağını doğruladı. Ünal daha önce Alman rekortmeninde U16 takımında altyapı antrenörü olarak görev yapıyordu.

Wagner, “Can genç, çok yetenekli ve hırslı bir antrenör, ayrıca son derece titiz çalışıyor. Onu tanıyanlar özellikle insani yönlerini de övüyor” dedi ve Ünal’ın bu görev için istediği isim olduğunu ekledi: “Son aylarda sık sık temas halindeydik. Birlikte çalışmak istediğimiz netleşti. Kendisi buna büyük istek duyuyor, bizim de artık aramızda olmasından mutluluk duyuyoruz.”

Kulübün açıklamasına göre Ünal, Hannover’de görevine derhal başlayacak. Wagner’in ekibini Levent Sürme ve Clemens Döring tamamlayacak. Wagner, beş maçın ardından görevden alınan Christian Titz’in yerini alıyor.

FC Bayern Münih’te Ünal’ın yerine kim gelecek?

Bayern ise bu arada Ünal’ın ayrılığına şimdiden tepki verdi ve onun önceki yardımcı antrenörü Maximilian Welzmüller’i terfi ettirdi. FC Bayern’de oyuncu/antrenör gelişimi ve geçiş birimi sorumlusu Bernhard Seonbuchner, “Campus’ta sadece yeteneklerimizi değil, antrenörlerimizi de sürekli geliştirmek istiyoruz. Can Ünal’ın Sandro’nun yanında profesyonel futbolda antrenör olarak çalışma fırsatı yakalaması bizi çok sevindirdi, bu aynı zamanda akademimiz için de bir takdirdir” dedi.

Seonbuchner, Welzmüller’in başantrenörlüğe getirilmesiyle FCB’nin “antrenör yeteneklerimizi destekleme ve onlara eşlik etme yolunu kararlılıkla sürdürdüğünü” belirterek şöyle konuştu: “Can’a kariyerinin devamı için her şeyin en iyisini, Maxi’ye de bizdeki yeni görevinde çok başarı diliyoruz.” Welzmüller de kendisine duyulan güven için teşekkür etti.

Welzmüller, 2018’den 2022’ye kadar FC Bayern’in rezerv takımında oynadı, iki yıl sonra ise kariyerini SpVgg Unterhaching’de noktaladı. Bu süreçte FCB bünyesinde altyapı scout’u olarak kalmayı sürdürdü, ardından 2025’te teknik adamlık kariyerine başladı. Kardeşi Dr. Josef Welzmüller, SV Elversberg’in teknik direktörüdür. Orada Ole Book’un halefi oldu.