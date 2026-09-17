Barcelona, Sevilla maçı öncesi acı bir darbe aldı. Kaleci Joan Garcia'nın bugün perşembe günü geçirdiği tıbbi muayeneler, sağ dizinin menisküsünde bir sakatlık yaşadığını doğruladı ve bu sakatlık onu sahalardan yaklaşık 3 hafta uzak tutacak.

Teknik direktör Hansi Flick, dün çarşamba akşamı İspanya La Liga'da Katalan takımının 7-2 kazandığı Racing Santander maçının devre arasında Garcia'yı Polonyalı Wojciech Szczesny ile değiştirmek zorunda kaldı.

Dün çıkan raporlara göre, Garcia'nın oyundan çıkarılmasının arkasında bu sakatlık vardı. Kaleci, ilk yarının sonunda sahadan çıkan bir topu almaya çalışırken ıslak suni çim üzerinde kaydı; bu da anormal bir harekete ve ayak bileğinde hafif bir burkulmaya yol açtı.

Barcelona, bugün "X" platformundaki resmi hesabından yayımladığı açıklamada, Garcia'nın sağ dizinde hafif ağrılar yaşadığını ve sakatlığın seyrinin, oynamaya hazır olup olmayacağını belirleyeceğini ifade etti.

"AS" gazetesine göre, muayeneler kalecinin sağ dizinin menisküsünde bir sakatlık olduğunu gösterdi. Bu da cumartesi günü oynanması planlanan Sevilla maçında forma giyemeyeceği ve milli takım arası sonrasında hazır hale geleceği anlamına geliyor.

Bu kez maç takvimi Barcelona'nın lehine işledi. Garcia'nın yokluğu milli takım arasıyla aynı döneme denk gelecek ve böylece kaleci yalnızca Sevilla maçında yer alamayacak; ardından önümüzdeki 10 Ekim'de "Camp Nou" sahasında Getafe karşısında oynamaya müsait hale gelecek.

Sakatlığın niteliği de Barcelona'nın sağlık ekibi için bir rahatlama kaynağı oldu; özellikle sakatlığın, kalecinin bir yıl önce ameliyat geçirdiği sol dizinde değil, sağ dizinde olması bu açıdan önem taşıyor.

Mevcut sakatlık daha az tehlikeli sayılıyor; zira muayenelerin gösterdiğine göre Garcia'nın cerrahi bir müdahaleye ihtiyacı yok ve programı yalnızca iyileşme ile sahalara kademeli dönüşle sınırlı kalacak.

Szczesny yeniden aynı sınavda: Bu kez başarılı olacak mı?

Garcia'nın yokluğunda tüm işaretler, Hansi Flick'in cumartesi günü Sevilla karşısında Barcelona'nın kalesini korumak için yeniden Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny'ye güveneceğini gösteriyor.

Bu senaryo, Katalan takımının taraftarlarında bazı soru işaretlerini yeniden gündeme getiriyor; özellikle de Szczesny'nin Racing Santander karşısındaki son maçta sergilediği performansın ardından. Bu maçta topu geniş çaplı eleştirilere yol açan bir şekilde kaybederek rakibin ikinci golünde hata yaptı.

Endişeleri artıran bir diğer nokta ise bu senaryonun geçen sezon da tekrarlanmış olması. Garcia, "Ramon Sanchez Pizjuan" sahasındaki Sevilla maçı öncesi sakatlanmış, Szczesny o dönemde kalesinde dört gol görmüş ve Barça, o dönemki ilk yenilgisini alarak sahadan 4-1 mağlup ayrılmıştı.

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