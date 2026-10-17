Jadon Sancho bir zamanlar İngiliz futbolunun en parlak genç yetenekleri arasında yer alıyordu; hatta 19 yaşındayken piyasa değeri 130 milyon euroya ulaşmış ve aralarında Erling Haaland'ın da bulunduğu önemli isimleri geride bırakmıştı.

Ancak sonraki yıllar kariyerinde büyük bir düşüş getirdi. Manchester United'da kendine yer edinmeyi başaramadı, kiralık deneyimleri birbirini izledi ve bugün kendisini kariyerini yeniden canlandırabilecek yeni bir fırsatın önünde buluyor; bu kez İspanyol ekibi Getafe kapısından.

İspanyol "Marca" gazetesine göre Getafe, yıllar önce İngiltere'nin en dikkat çekici gelecek vadeden yetenekleri arasında görülen Sancho'yu kadrosuna katmayı hayal ediyor. İngiliz futbolcu, Borussia Dortmund forması altında tüm dikkatleri üzerine çekmiş, ardından kariyeri gözle görülür biçimde geriye gitmişti.

Mart 2020'de İngiliz kanat oyuncusunun piyasa değeri, "Transfermarkt" sitesine göre 130 milyon euro ile zirveye ulaştı. O dönemde kendisini yalnızca 180 milyon euro değere sahip Kylian Mbappé geçiyordu; Sancho ise Mohamed Salah, Lionel Messi, Kevin De Bruyne, Harry Kane ve hatta eski takım arkadaşı Haaland gibi yıldızların önünde yer alıyordu.

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Dortmund'da geçirdiği dört sezonda Sancho 50 gol atıp 64 asist yaptı. Hızı, çalım yeteneği, gol atma ve fırsat yaratma kapasitesi sayesinde Avrupa'nın en dikkat çekici genç kanat oyuncularından biri haline geldi. Bu da Manchester United'ı 2021 yazında onu kadrosuna katmak için yaklaşık 85 milyon euro harcamaya yöneltti.

Ancak Old Trafford'daki deneyim planlandığı gibi gitmedi. İlk sezonunda 38 maçta beş gol atıp üç asist yaptı; ardından gelen sezonda 41 maçta yedi gol kaydedip üç kritik pas verdi, ancak sürekli olarak ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası olmayı başaramadı.

2023-2024 sezonunda krizi daha da derinleşti. Teknik direktör Erik ten Hag ile anlaşmazlığa düştü; ten Hag, antrenmanlardaki seviyesi olarak tanımladığı gerekçeyle onu bir maçın kadrosundan çıkardı. Süreç, Ocak 2024'te kiralık olarak Dortmund'a dönmesiyle sonuçlandı. Burada eski parlaklığının bir kısmını geri kazandı ve takımın, Real Madrid'e 2-0 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasına katkı sağladı.

Sonrasında Sancho kiralık olarak Chelsea'ye geçti ve UEFA Konferans Ligi kupasını kazandı. Ardından Aston Villa'da bir başka deneyim yaşadı; ancak beklenen parlaklığı gösteremedi ve rapordaki verilere göre hiç gol atmadan yalnızca üç asistle yetindi.

Son kiralık döneminin bitmesi ve Manchester United ile sözleşmesinin sona ermesiyle 26 yaşındaki oyuncu, kariyerini yeniden başlatacak yeni bir durak bulmak zorunda kaldı. Piyasa değeri ise ulaştığı en yüksek seviyeden 120 milyon euro gerileyerek yaklaşık 10 milyon euroya indi.

Kariyerinin başlarında Sancho'nun yeteneği hiçbir şekilde tartışma konusu değildi: 2019'da Altın Çocuk ödülünde Portekizli João Félix'in ardından ikinci oldu, 2020 edisyonunda ise Haaland, Ansu Fati ve Alphonso Davies'in ardından dördüncü sırada yer aldı.

Uluslararası arenada ise Sancho, 2021 yılında düzenlenen EURO 2020'de forma giydi ve İngiltere Milli Takımı ile finale çıktı; ancak İtalya karşısında, İngilizlerin yenilgisiyle sonuçlanan karşılaşmada penaltı atışını kaçırdı.

O günden bu yana milli takımdaki yerini beklendiği gibi sağlamlaştıramadı; bu nedenle söz konusu turnuvadaki performansı, İngiltere Milli Takımı ile yaşadığı en önemli büyük durak olarak kaldı. Henüz bir Dünya Kupası'nda forma giymedi.

Sancho eski seviyesini geri kazanmaya ve yeniden ön plana çıkabileceğini kanıtlamaya çalışırken, Getafe'ye transfer olasılığı kariyerinin yönünü değiştirmek için yeni bir fırsat olarak öne çıkıyor. Teknik direktör José Bordalás, parlaklığının çoğunu yitirmiş bir yeteneği yeniden keşfetmeyi başarabilecek mi, yoksa oyuncu kariyerinin başında kendisi için çizdiği tablodan uzaklaşmaya devam mı edecek?