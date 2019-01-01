Sancho 51 yıllık lig rekorunu kırdı

Borussia Dortmund'un İngiliz futbolcusu Jadon Sancho, RB Leipzig maçında attığı golle yeni bir rekora imza attı.

'nın 16. haftasında , sahasında konuk ettiği ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibinde golleri Julian Weigl, Julian Brandt ve Jadon Sancho kaydetti. Leipzig'in golleri ise Timo Wener (2) ve Patrick Schick'ten geldi.

Borussia Dortmund'un yıldız İngiliz golcüsü Jadon Sancho, Leipzig maçıyla beraber Bundesliga'da 22 gole ulaşan en genç futbolcu oldu. 71. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda olan Sancho yerini Lukasz Piszczek'e bıraktı.

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Bundesliga'daki ilk golünü 2017-18 sezonunda kaydeden genç isim, bir sonraki sezonda 12 gole ulaşmıştı. Bu sezon 14 lig karşılaşmasında forma giyen Sancho şimdiden 9 golü buldu. 2019-20 sezonunda tüm kulvarlarda toplam 23 maça çıktı ve 12 gol atıp 13 de asist yapmayı başardı.

Ayrıca İngiltere Milli Takımı ile EURO 2020 Elemeleri'nde bulduğu 2 golü ise Kosova'ya karşı kaydetti.