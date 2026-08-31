İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, hükümetinin 2030 Dünya Kupası finalinin İspanya'da oynanmasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını vurgulayarak, final maçının Fas'a taşınması ihtimalini reddetti ve ülkesinin turnuvanın en önemli maçlarını kendi topraklarında ağırlamayı hak ettiğinin altını çizdi.

Sánchez, İspanyol "SER" kanalına bugün pazartesi verdiği röportajda, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'nun final maçını Fas'a taşımayı başarma olasılığına ilişkin bir soruya yanıt olarak, hükümetinin "finalin burada oynanmasını sağlamak için çalışacağını" söyledi ve "İspanya'nın Dünya Kupası'nı kendi topraklarında kazanmasının vakti geldi" dedi.

İspanya Başbakanı, tutumunu ülkesinin milli takımının son dönemdeki performansına dayandırarak, İspanya'nın ilk dünya şampiyonluğunu 2010 yılında Güney Afrika'da elde ettiğini, ardından bu yıl Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda ikinci şampiyonluğunu kazandığını belirtti; bu başarıların ülkenin finali ağırlama hakkını güçlendirdiğini ifade etti.

İspanya Milli Takımı, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluğunu 19 Temmuz'da, final maçının uzatma dakikalarında Ferran Torres'in golüyle Arjantin'i 1-0 yenerek elde etmiş ve bu yeni kupayı 2010 Güney Afrika Dünya Kupası başarısına eklemişti.

İspanya, 2030 Dünya Kupası'na Portekiz ve Fas ile ortaklaşa ev sahipliği yapacak; turnuvanın bazı maçları ise Dünya Kupası'nın ilk organizasyonunun üzerinden 100 yıl geçmesinin kutlanması kapsamında başka ülkelere dağıtılacak.

Uruguay, Arjantin ve Paraguay milli takımlarının açılış maçları, 1930 yılında Uruguay'ın ev sahipliği yaptığı ve tüm maçlarının o dönemde başkent Montevideo'da oynandığı ilk dünya şampiyonluğunun yüzüncü yıl dönümü anısına kendi ülkelerinde düzenlenecek.

Final maçının yeri henüz kesin olarak belirlenmemişken, İspanyol hükümetinin turnuvanın en önemli maçının kendi topraklarında oynanmasını savunmak için yarışa açıkça girdiğini duyurmasının ardından, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği mücadelesinin siyasi bir nitelik kazanmaya başladığı görülüyor.