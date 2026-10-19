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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Sanchez: Barcelona'nın El Clasico'yu kazanması "pis Nijerya Ligi" nakaratını yeniden gündeme getirecek!

Real Madrid - Sevilla
Real Madrid
Sevilla
La Liga
İspanya

Tartışma büyük boyutlara ulaştı

İspanyol gazeteci David Sanchez, Barcelona'nın yaklaşan El Clasico maçında Real Madrid'i yenmesi halinde Negreira davası ve İspanyol hakemliğiyle ilgili tartışmaların yeniden alevleneceğini öngördü. Sanchez, karşılaşmanın sonucunun Katalan ekibinin hakem kararlarından yararlandığına dair ortaya atılan suçlamaları tekrar gündeme taşıyabileceğini değerlendirdi.

Sanchez, "Marca" radyosunda yayınlanan "La Tribu" programının "Picotazos" bölümünde yaptığı açıklamada, Barcelona'nın El Clasico'da kazanmasının son yıllarda İspanyol futbolunun üzerine gölge düşüren Negreira davasıyla ilgili tartışmalara atıfla "kirli Nijerya Ligi" gibi ifadelerin yeniden dolaşıma girmesine yol açacağını söyledi.

İspanyol gazeteci, hakem kararlarına yaklaşımda çifte standart olarak nitelendirdiği durumu eleştirerek, Real Madrid'in lehine olan hataların insani hata olarak değerlendirildiğini, buna karşın Barcelona'nın yararlandığı kararların daha büyük eleştiri ve saldırılara maruz kaldığını belirtti.

Öte yandan Sanchez, futbol açısından iki takım arasında büyük bir fark bulunduğunu ifade ederek, hakemlik konusundaki tartışmalara rağmen Barcelona'nın iyi futbol oynadığını, Real Madrid'in ise aynı seviyede görünmediğini değerlendirdi.

Açıklamalarını, maç sonuçlarının ve iki takımın performansının tartışmaların sürmesinde temel iki faktör olmaya devam edeceğini vurgulayarak tamamlayan Sanchez, Barcelona'nın kendi sahasındaki yaklaşan karşılaşmasında kazanması durumunda Negreira davasına dair konuşmaların yeniden canlanacağını öngördü.

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