Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 9 koronavirüs vakası!

TFF 2. Lig ekiplerinden Sancaktepe Futbol Kulübü'nde koronavirüs depremi...

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolculardan olmak üzere toplam 9 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından 8 Mayıs Cuma günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmıştır. Yapılan ilk testlerde E-Nabız üzerinden alınan sonuçlara göre teknik heyetten 2, futbolculardan 4, çalışanlarımızdan 3 kişide test sonuçları pozitif çıkmıştır. Hiçbirinde hastaneye gitmeyi gerektirecek bir bulgu yoktur. Bu olay neticesinde gerekli izolasyon tedbirleri Kovid-19 protokolüne göre uygulanmaya başlamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından açıklanacaktır." denildi.

Sancaktep FK, 2. Lig Beyaz Grup'ta geride kalan 28 haftada topladığı 52 puanla 4. sırada yer alıyordu.