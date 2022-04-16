Sanal gerçeklik, futbolda kafa vuruşlarının yarattığı riskleri azaltır mı?

Futbolun yavaş yavaş oyuncuları öldürebileceği gerçeğiyle yüzleşmek son derece korkunçtur.

Bazı uzmanlar, bunamaya neden olabileceğine dair artan kanıtlar göz önüne alındığında, kafa ile topa vurmanın yasaklanması konusunda adeta yalvarıyor.

Ancak bunun yakın zamanda olacağına dair bir işaret yok, bu yüzden sanal gerçeklik (VR) geçici olarak yardımcı olabilir mi?

Manchester Metropolitan Üniversitesi Spor Enstitüsü'ndeki bilim adamları, futbolcuları potansiyel tehlikelere maruz bırakmadan kafa topu eğitimi için tasarlanmış yeni bir VR platformu olan Player 22'yi deniyorlar.

Manchester merkezli bilişsel gelişim ve analiz şirketi Rezzil tarafından oluşturulan Player 22, bir çift VR gözlüğü takan ve futbol becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir dizi sanal görev üstlenen kullanıcıları içeriyor.

Oyuncular gerçek bir topa kafa vurmak yerine sanal bir topa kafa vururlar.

Rezzil'in kurucu ortağı Andy Etches, GOAL'a şunları söyledi: "Bir oyuncunun antrenmanda topa kafa vuruşu sayısını azaltmanın bariz bir faydası var.

"Dünya çapındaki federasyonlarda yapılan son kural değişikliklerinin de kabul ettiği gibi, bu özellikle genç oyuncular için önemlidir.

"Rezzil, oyuncuların hala pratik yapabilmelerini ve temassız bir şekilde kafa vuruşu becerilerini geliştirmelerini sağlamaya yardımcı olabilir.

"İkisini birbirine bağlayabilecek bir araştırma grubunun ortasındayız, ancak burada yardımcı olabileceğimizi varsaymak mantıklı."

REZZIL

VR'nin müdahalesi, tıp camiasında ilerlemenin ölümcül sonuçlara yol açabileceğine dair artan korkular ışığında çok önemli görünüyor

Geçen yıl JAMA Neurology dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, eski profesyonel oyuncuların demans nedeniyle ölme olasılığı genel nüfusa göre üç buçuk kat daha fazla ve Alzheimer hastalığı nedeniyle ölme olasılığı beş kat daha fazla.

Bu araştırma, bu vahşi ve acımasız hastalıktan muzdarip olan ve sayıları hızla artan futbolculara ve ailelerine ezici bir darbe olarak gelmiş olmalı.

Eski West Brom ve İngiltere forveti Jeff Astle'ın, bir tür bunama olan kronik travmatik ensefalopati (CTE) nedeniyle hayatını kaybeden bir soruşturmayla yönetilen ilk İngiliz futbolcu olmasının üzerinden 20 yıl geçmiş olacak.

Öldüğünde henüz 59 yaşında olan Astle'ın durumunda, düşük seviyeli beyin travmasının, tekrarlanan kafa vuruşlarından geliştiği kanıtlandı.

İngiltere'nin 1966 Dünya Kupası kazanan takımından beşi - Ray Wilson, Martin Peters, Nobby Stiles, Sir Bobby Charlton ve Sir Jack Charlton - Astle'ın Ocak 2002'deki ölümünden bu yana dejeneratif hastalıktan muzdaripti.

Daha az ünlü sayısız diğer futbolcu da bu yıkıcı durumdan etkilendi, ancak efsanevi isimlerin mücadelelerinin haberleri futbolu harekete geçirmiş gibi görünüyor.

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İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da 12 yaşından küçük çocukların Şubat 2020'de antrenmanlarda topa kafa vuruşu yapması yasaklandı.

Gary Lineker ve Alan Shearer, geçen yıl, bunama kriziyle mücadele etmek için acilen yeni bir strateji uygulamasını talep eden ortak bir bildiri yayınlayan eski İngiltere oyuncuları arasındaydı.

Oyuncular Birliği, FA, Premier League ve EFL, o zamandan beri antrenmanlarda "yüksek etkili" başlıkları haftada 10 ile sınırlayan yönergeleri açıkladı.

Ancak Dr Stewart'a göre bu tür önlemler yetersiz. "Bilime dayanmadıklarını" söyledi ve hiçbir başlık kategorisinin daha az risk yaratmadığı konusunda ısrar etti.

VR'ye ve onun çok daha güvenli önerisine girin.

Manchester Metropolitan Üniversitesi Spor Enstitüsü araştırmacıları, VR sistemi olan ve olmayan antrenmanların becerilerini karşılaştırarak Oyuncu 22'nin bir oyuncunun yön bulma tekniğini geliştirmede ne kadar etkili olduğunu test ediyor.

Manchester Metropolitan Üniversitesi Spor Enstitüsü'nde Spor ve Egzersiz Psikolojisi Kıdemli Öğretim Üyesi olan Dr Greg Wood, GOAL'a şunları söyledi: "Araştırmalar, kafa vuruşu yeteneğinin futbolcularda beyin sarsıntısı geçirme riskini azaltabileceğini göstermiştir.

"Bu nedenle, VR'de topa kafa vurmayı öğrenmenin, oyuncuyu topa kafa vurmanın tekrarlayan etkilerine maruz bırakmadan kafa vuruş yeteneğini geliştirip geliştirmediğini araştırıyoruz.

"Katılan üç üniversiteli futbolcu grubumuz var: Kafa vuruşu antrenmanı yapmayan bir kontrol grubu; 10 gün boyunca 30 dakikalık üç seansta VR simülasyonunda antrenman yapan bir VR grubu ve 10 gün boyunca üç 30 dakikalık oturumlar için gerçek dünya.

"'Gerçek' dünyada istikamet becerisinin ilk ve son ölçümlerini alıyoruz ve ayrıca algılanan istikamet kabiliyetini ve güvenini de ölçüyoruz.

"Şu anda bu verileri analiz ediyoruz ve önümüzdeki aylarda bazı sonuçlar almayı umuyoruz."

REZZIL

Dr Wood, “spor eğitiminde bir devrim olabilecek” bir şeye dahil olmaktan heyecan duyuyor.

"Bence sanal gerçekliğin elit sporda önemli bir yeri var. Sadece, oyuncunun performansı ve refahı üzerinde en büyük etkiye sahip olmak için en iyi nerede kullanıldığını bulmamız gerekiyor."

Mevcut denemeden sonra, daha fazla katılımcı ve “muhtemelen daha iyi oyuncularla” daha uzun bir eğitim döneminden oluşan başka bir çalışma başlatmayı planladığını söyledi.

Rezzil's Etches, teknolojisinin kafa antrenmanı için topla temas süresini azaltmak için profesyonel ekipler ve akademiler tarafından yaygın olarak kullanılabileceğinden emin.

"Maalesef, [şu anda teknolojiyi kullanan] takımlar, isimleriyle birlikte basın açıklamaları yapmamıza izin vermiyor, ancak EFL genelinde altı Premier Lig takımı ve bireysel oyuncu ile çalışıyoruz. Ayrıca uluslararası federasyonlar ve lig takımları da dahil olmak üzere dünya çapında birkaç kişiyle çalışıyoruz.

"Rezzil'in kullanılamaması için hiçbir neden yok.

"Zaman geçtikçe oyunun tüm seviyelerinde antrenmanın normal bir parçası olacağına inanıyorum. Bu alanda zaten elit takımlar, bireysel profesyonel oyuncular ve taban oyuncularla çalışıyoruz."

Jeff Astle'ın kızı Dawn Astle, Rezzil'in yeniliğini destekledi.

Astle, nörodejeneratif hastalıkları olan eski oyunculara desteğin "birinci öncelik" olmasını sağlamak için birliğin bir parçası olarak Profesyonel Futbolcular Derneği'nde (PFA) özel bir demans departmanına liderlik ediyor.

GOAL'a şunları söyledi: "Futbolcularımızda bu korkunç artan nörodejeneratif hastalık riskini azaltmak için yapabileceğimiz her şey memnuniyetle karşılanmalıdır."

"Top tasarımındaki gelişmeler ve hatta modern futbolda daha az kafa vuruşu sağlayan bir oyun tarzı bile modern futbolcularda hastalık riskini azaltabilir, ancak bunu söylemek gerçekten zor.

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"Futbolun beyin gelişimi ve işlevi üzerindeki etkileri konusunda kesinlikle daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var."