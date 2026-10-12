"Sana tokat atacağım": Spalletti ile Cagliari teknik direktörü arasındaki tartışmayı alevlendiren ateşli tehdit

Juventus'un İtalya Serie A'da konuk olduğu Cagliari ile 1-1 berabere kalması, iki takımın teknik direktörleri arasında kızışan bir karşılaşmaya dönüştü. Bitiş vuruşunun ardından sert sözler sarf eden ikili, hakemin her ikisine de kırmızı kart göstermesiyle sonuçlanan bir tartışmaya girdi.

Atalanta'yı yendikten sonra galibiyet serisini sürdürmeyi başaramayan Juventus, 20. dakikada Maldini'nin kaydettiği golle geriye düşmüş, Unipol Domus'ta 81. dakikada Kolo Muani'nin attığı beraberlik golüyle yenilgiden kurtulmuştu. Fransız forvet, takımına galibiyeti getirecek bir başka fırsatı da harcadı.

Ancak gerilim, maçın bitiminin ardından Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti ile Cagliari Teknik Direktörü Pisacane arasındaki tokalaşma sırasında tırmandı.

"DAZN" kanalının yayınladığı dudak okuma analizine göre Spalletti, rakibinin oyunu geciktirdiğini düşündüğü davranışları eleştirerek şöyle dedi: "Zaman geçirmeyi iyi başardın."

Cagliari teknik direktörünün Spalletti'nin kolunu tutmasıyla tartışma sert sözlerin karşılıklı söylenmesine dönüştü. Spalletti, "Ne yapıyorsun?" diye sorarken Pisacane, "Hayır, sen ne yapıyorsun?" karşılığını verdi. Ardından Juventus'un teknik direktörü tehdit ederek "Sana tokat atacağım" diye bağırdı. Her iki teknik ekibin üyeleri araya girerek teknik direktörleri ayırırken hakem, ikisini birlikte oyundan atarak durumu noktaladı.

Spalletti olayın önemini küçümsüyor

Yaşananlarla ilgili yorumunda Spalletti, tartışmanın ciddiyetini küçümseyerek Cagliari teknik direktörüne takımının iyi oynadığını ama aynı zamanda zaman geçirmeyi de bildiğini söylediğini, bunun da rakibinin itirazına yol açtığını belirtti.

Juventus'un teknik direktörü şöyle konuştu: "Hiçbir şey olmadı. Ona iyi olduklarını, iyi oynadıklarını ve zaman geçirmeyi bildiklerini söyledim, o da bana 'Zaman geçirdiğimizi söylemekle ne demek istiyorsun?' dedi. Sonra hakem bizi oyundan attı. Özel bir şey yok, her şey son derece normal."

Buna karşılık Pisacane, olaya alaycı bir tonla yaklaşarak işlerin kırmızı kart yerine bir kucaklaşmayla sonuçlanabileceğini belirtti ve ardından rakibine bir mesaj gönderdi: Juventus'un altıncı haftada Cagliari'yi yenemediği için endişe duyması, kendi takımı için bir gurur kaynağı olmalıydı.