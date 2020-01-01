San Siro'ya 1 milyar euro'luk yeni tasarım

AC Milan ve Inter'in paylaştığı San Siro Stadyumu için iki farklı yeniden tasarım önerisi sunuldu.

'nın iki dev kulübü AC ve 'in birlikte kullandığı San Siro Stadyumu (Inter için Giuseppe Meazza) için 1 milyar euro değerinde iki yeni tasarım önerisi hazırlandı.

Populous ve Manica/Sportium tarafından hazırlanan bu iki tasarım projesi teklife sunuldu. Tasarımlarda stadyumun mevcut halinden bir bölümünün korunacağı açıklandı.

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Bu projelerin 1 milyar euro'dadan fazla özel yatırımı temsil edeceği ve Milano'da “binlerce yeni iş” yaratacağı açıklandı.

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Şu anda 75 bin kişilik kapasiteye sahip olan stadyumun yeni tasarımlarda açık ve kapalı alanda olmak üzere koşu parkuru, bisiklet yolu, açık spor salonu, kaykay parkı, halı saha ve spor müzesi yer alacak.

Spor hizmetlerinin çoğu kulüp taraftarlarına ve çevredeki vatandaşlara ücretsiz olarak sunulacak.