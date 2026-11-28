AC Milan, kulübün efsane isimlerinden Carlo Ancelotti'nin gelecek ay Onur Listesi'ne alınacağını doğruladı. Brezilya'nın mevcut teknik direktörü, Serie A'daki Parma maçı öncesinde bu onura layık görülmek üzere San Siro'ya duygusal bir dönüş yapacak.

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San Siro'ya unutulmaz dönüş

Efsane isim Ancelotti, 6 Aralık'taki özel tören için eski yuvasına dönüyor. Brezilya'nın mevcut teknik direktörü, AC Milan'ın köklü tarihindeki en büyük üç orta saha oyuncusundan biri seçildi ve kulübün unutulmazları arasında kalıcı bir yer kazandı.

Tören, Parma maçının başlama düdüğünden hemen önce yapılacak. Parma'nın Ancelotti'nin memleketinin takımı olması ve başarılı kariyerinde çalıştırdığı eski takımlardan biri olması, bu buluşmaya ayrı bir anlam katıyor. Eski takım arkadaşı Daniele Massaro, Milan taraftarının sevgiyle 'Carletto' dediği Ancelotti'ye ödülünü takdim edecek.

Ancelotti'nin futbolculuk mirası

Genç taraftarların çoğu onu saha kenarındaki taktik dehasıyla tanısa da Ancelotti, 1980'lerin sonundaki efsane Milan takımının önemli bir parçasıydı. Arrigo Sacchi yönetiminde tüm büyük kupaları kazanan ekipte kilit rol oynadı.

1987'den 1992'de futbolu bırakana kadar AC Milan forması giyen Ancelotti, kulüpteki beş yıllık döneminde 160 maça çıktı, 11 gol attı ve 12 asist yaptı. Bu dönemde iki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, iki Serie A şampiyonluğu, iki UEFA Süper Kupası, bir Kıtalararası Kupa ve bir İtalya Süper Kupası kazandı.

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Teknik direktörlükte de başarı

Ancelotti'nin kulüple bağı, 2001'de teknik direktör olarak San Siro'ya dönmesiyle daha da güçlendi.

2001 ile 2009 yılları arasında AC Milan'ı çalıştıran Ancelotti, takıma iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, bir Serie A şampiyonluğu, iki UEFA Süper Kupası, bir Kulüpler Dünya Kupası, bir İtalya Kupası ve bir İtalya Süper Kupası kazandırdı. Böylece Avrupa kupalarındaki uzmanlığıyla ününü daha da pekiştirdi.

Milan'ı kritik lig maçları bekliyor

AC Milan, bir maç eksiğiyle Serie A'da 27 puanla dördüncü sırada bulunuyor ve lider Lazio'nun sekiz puan gerisinde. Zirveyle arasındaki farkı kapatmak isteyen Milan, 6 Aralık'taki Parma maçından önce pazartesi günü Cagliari ile karşılaşacak.