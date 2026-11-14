İtalya karşısında alınan mağlubiyet, Fransa Milli Takımı'nın hesaplarında yalnızca geçici bir tökezleme değildi; aksine, Türkiye ile oynanacak kritik karşılaşma öncesinde Zinedine Zidane'ın hesaplarına yeniden şüphe düşüren pek çok açığı gözler önüne serdi. Kylian Mbappé'nin dönüşü, Dayot Upamecano'nun yokluğu ve bazı temel oyuncuların düşen performansı arasında Fransız teknik adam, kartlarını yeniden dizmeye hazırlanıyor; Fransa'ya saygınlığını geri kazandıracak güçlü bir tepki arayışıyla ilk on birde geniş çaplı değişiklikler yapması da ihtimaller arasında.

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Fransız "Foot Mercato" sitesine göre Zidane, Avrupa Uluslar Ligi grup aşamasının son turunda pazar akşamı Bordeaux'da oynanması planlanan Türkiye maçı öncesinde kadrosunda önemli değişiklikler yapmayı düşünüyor. San Siro'da İtalya'ya 3-1 yenilmenin ardından çok fazla hataya tahammülü olmayan bir karşılaşma bekliyor.

Berabere kalmak bile Avrupa Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselmeyi garantilemeye yetecek olsa da, Fransa Milli Takımı maça büyük bir baskı altında giriyor. Zidane'ın öğrencileri birinci grupta ikinci sırada yer alıyor, ancak Türkiye karşısında alınacak bir yenilgi tüm hesapları tamamen değiştirebilir ve kaderlerini Belçika ile İtalya maçının sonucuna bağlayabilir.

Yenilgi durumunda Fransa Milli Takımı, üçüncülüğe gerileyip turnuvadan elenmekten kaçınmak için Belçika'nın İtalya ile berabere kalmasına ihtiyaç duyacak. Bununla birlikte, teknik heyetin tek derdi sonuç gibi görünmüyor; zira Zidane, takımının İtalyanlar karşısında sergilediği soluk görüntünün tamamen farklı bir performans ortaya koyması gerektiğinin, özellikle savunma disiplini ve baskıyla başa çıkma becerisi konusunda, farkında.

Zidane'ın güvendiği ilk kartlardan biri, İtalya karşısında teknik heyetin dinlendirme kararı almasının ardından ilk on bir dışında kalan kaptanı Kylian Mbappé'nin dönüşü. Real Madrid yıldızı cuma günü antrenmanlara katıldı ve böylece Türkiye karşısında ilk on bire dönmek için güçlü bir aday hâline gelerek Fransa Milli Takımı'na önemli bir hücum takviyesi sağladı.

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Türkler karşısındaki ilk maçta farklı bir mevkide oynayan Mbappé'nin, Ousmane Dembélé'nin yokluğundan yararlanarak net forvet mevkisinde görev alması bekleniyor. Yanında, sağ kanatta olası bir seçenek olarak Michael Olise öne çıkarken, Bradley Barcola sol kanattaki yerini korumaya en yakın isim olarak görünüyor.

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Buna karşılık, İtalya maçında yaşadığı dişlerinden birindeki kırıktan yeterince iyileşemeyen Désiré Doué'nin ilk on birde yer alma ihtimali yüksek görünmüyor. Genç oyuncu, durumunun gelişimine bağlı olarak hazır olabilecek olsa da, geçen maçtaki çektiği sıkıntılar onu baştan sahaya sürmeyi uzak bir ihtimal kılıyor.

Orta saha üçlüsü sınavda

Orta saha hattında Zidane, İtalyan baskısı karşısında yaşanan büyük sıkıntının ardından belirgin değişiklikler yapmayı düşünüyor. Fransa Milli Takımı oyunu akıcı bir şekilde kurma becerisinden yoksun kaldı; teknik direktörün ileri uçtaki orta saha oyuncusu rolünde güvendiği Rayan Cherki beklenen etkiyi gösteremezken, Adrien Rabiot takımın dengesini etkileyen bir dizi hata yaptı.

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Warren Zaïre-Emery, Zidane'ın taktiksel esnekliğini ve birden fazla mevkide görev alabilme becerisini övmeye alışkın olması nedeniyle orta sahada yeni bir şans elde etmeye aday görünüyor; her ne kadar sağ bek olarak da değerlendirilme ihtimali bulunsa da. Ancak Fransa teknik direktörü onu orta sahada kullanmayı tercih ediyor ve Türkiye maçı, oyuncuyu sevdiği mevkiye geri getirip gerçek yeteneklerini ortaya koyması için bir fırsat olabilir.

Ayrıca, önceki milli ara döneminde dikkat çekici performanslar sergileyen Eduardo Camavinga'nın ilk on bire dönme şansı da artıyor. Zidane, Real Madrid oyuncusunun dinamizmine ve orta sahada kontrolü yeniden sağlama becerisinin yanı sıra top kapma işini geliştirme ve savunmadan hücuma hızlı geçiş yapabilme yeteneğine bel bağlıyor.

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Upamecano'nun yokluğu rekabetin kapısını aralıyor

Savunma hattına gelince, İtalya maçının ikinci yarısında penaltıya sebep olan ve ardından ailevi nedenlerle milli takım kampından ayrılan Dayot Upamecano'nun yokluğunun kesinleşmesiyle Zidane ek bir sorunla karşı karşıya; oyuncu önümüzdeki maçın planları dışında kaldı.

Ibrahima Konaté ve Lenny Yoro, Bayern Münih'li savunmacının yerini doldurmak için mücadele ediyor. Konaté uluslararası maçlarda daha fazla tecrübeye sahipken, Yoro ekim ayı başında Stade de France'ta Belçika karşısında sergilediği iyi performansla rekabete giriyor ve bu da ona Zidane'ın güvenini kazanması için gerçek bir fırsat sunuyor.

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Bek mevkilerine gelince, İtalya maçında Fransa Milli Takımı'nın en belirgin zaaf noktalarından biri ortaya çıktı; Malo Gusto sağ tarafta belirgin biçimde zorlandı ve Zidane onu Saïl Kombedi ile değiştirmeye karar verdi.

Önümüzdeki maç, kampa son anlarda katılan Wolfsburg'lu oyuncu için sağ tarafta ilk kez asli bir yer elde etme fırsatı olabilir; sol bek mevkisi için ise geçen maçın 77. dakikasında Adrien Truffert'in yerine oyuna giren Andy Diouf aday olarak öne çıkıyor.

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Sonuç olarak Zidane, Türkiye maçının sadece çeyrek finale yükselme bileti arayışının ötesinde olduğunun farkında; bu maç, İtalya karşısında ortaya çıkan hataları giderme ve büyük isimlere sahip olmasına rağmen henüz beklenen seviyeyi gösteremeyen bir takıma dengeyi yeniden kazandırma becerisinin gerçek bir sınavı. Mbappé'nin dönüşü ile orta saha ve savunmadaki olası değişiklikler arasında, Fransa Milli Takımı San Siro'daki düşüşün izlerini silmeyi ve yenilginin kontrol altına alınması güç bir krizin başlangıcı olmadığını kanıtlamayı bekliyor.