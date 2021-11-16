San Marino'yu 10-0 yenen İngiltere'den 57 yıl sonra bir ilk

İngiltere Millî Takımı pazartesi gecesi adeta durmak bilmedi.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu son maçında San Marino'ya konuk olan İngilizler, sahadan 10-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

Gareth Southgate'in öğrencileri bu sonucun ardından grubu 26 puanla lider tamamladı ve Katar biletini cebine koydu.

İngiltere'nin San Marino karşısındaki galibiyetinin diğer anlamı ne?

Üç Aslan, San Marino'yu 10-0 yenerek sadece Dünya Kupası bileti almış olmadı. Aynı zamanda uzun zaman sonra bir ilki gerçekleştirdi.

İngiltere, pazartesi gecesi 57 sene sonra bir takıma karşı 10 farklı galibiyet elde etmiş oldu.

İngilizler, en son 1964 yılında ABD'yi 10-0 mağlup etmişti.

San Marino'da neler yaşandı?

Maçın ağır favorisi olan İngiltere, gol perdesini henüz 6. dakikada açtı ve Harry Maguire'ın kafa golüyle öne geçti. Bu golden dokuz dakika sonra San Marino oyuncusu Fabbri kendi ağlarını havalandırınca fark ikiye çıktı.

27'de penaltıdan farkı üçe çıkaran Harry Kane, 31'de bir gol daha attı ve durmaya niyeti yoktu. 39'da yine penaltıda topun başına geçen Tottenham'ın yıldızı, hat-trick yapmayı başardı.

42'de bir gol daha kaydeden Kane, ilk yarıda dört gol atarak skorun da 6-0'a gelmesini sağladı.

Üç Aslan, ikinci yarıda sırasıyla Smith Rowe, Tyrone Mings, Tammy Abraham ve Bukayo Saka'nın golleriyle 10-0'lık galibiyete ulaşmayı başardı.

Daha fazlası için:

Karadağ'da kritik gece: Türkiye, 20 yıl sonra Dünya Kupası biletini alabilecek mi?

Roberto Mancini: Dünya Kupası'nı kazanacağız

2022 Dünya Kupası: Hangi takımlar Katar'daki finallere katılmaya hak kazandı?