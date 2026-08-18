San Diego FC, Major League Soccer'ın en büyük hikâyelerinden biri haline gelmek için hiç vakit kaybetmedi. 2025'te lige katılan ekip, ilk sezonunda Batı Konferansı'nı lider tamamlayarak ligi şaşırttı ve CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda yer alma hakkı kazandı. Snapdragon Stadyumu'ndaki ikinci sezonları da heyecanı güçlü şekilde sürdürdü.

2026 normal sezonunun son bölümü oldukça yoğun. LA Galaxy'ye karşı Beat LA rekabetindeki mücadele 29 Ağustos Cumartesi günü Snapdragon Stadyumu'nda oynanacak. Bunun ardından 9 Eylül'de San Jose'ye karşı Clash of California var. Ayrıca son Supporters' Shield sahibi Philadelphia Union ile play-off yarışı veren Seattle Sounders da San Diego'ya konuk olacak.

GOAL, biletlerin nereden satın alınabileceği ve ne kadar tutacağı da dahil olmak üzere, sezonun son bölümü için ihtiyaç duyacağınız tüm önemli SDFC bilet bilgilerini sizin için derledi.

San Diego FC'nin sıradaki maçları hangileri?

Aşağıda San Diego FC'nin 2026 MLS normal sezonunda kalan maçlarını bulabilirsiniz:

Tarih Maç Stadyum Bilet 19 Ağu Çar, 22.30 ET Portland Timbers - San Diego FC Providence Park, Portland Biletler 22 Ağu Cmt, 19.30 PT San Diego FC - Colorado Rapids Snapdragon Stadium, San Diego Biletler 29 Ağu Cmt, 19.30 PT San Diego FC - LA Galaxy Snapdragon Stadium, San Diego Biletler 5 Eyl Cmt, 19.30 ET Orlando City - San Diego FC Inter&Co Stadium, Orlando Biletler 9 Eyl Çar, 19.30 PT San Diego FC - San Jose Earthquakes Snapdragon Stadium, San Diego Biletler 13 Eyl Paz, 18.00 PT San Diego FC - Philadelphia Union Snapdragon Stadium, San Diego Biletler 20 Eyl Paz, 19.00 ET Inter Miami - San Diego FC Chase Stadium, Fort Lauderdale Biletler 26 Eyl Cmt, 19.30 CT Austin FC - San Diego FC Q2 Stadium, Austin Biletler 10 Eki Cmt, 19.30 ET New York Red Bulls - San Diego FC Sports Illustrated Stadium, Harrison Biletler 14 Eki Çar, 19.30 PT San Diego FC - Houston Dynamo Snapdragon Stadium, San Diego Biletler 17 Eki Cmt, 19.30 PT LA Galaxy - San Diego FC Dignity Health Sports Park, Carson Biletler 24 Eki Cmt, 19.30 PT San Diego FC - Seattle Sounders Snapdragon Stadium, San Diego Biletler 28 Eki Çar, 19.30 PT Vancouver Whitecaps - San Diego FC BC Place, Vancouver Biletler 1 Kas Paz, TBD St. Louis City - San Diego FC Energizer Park, St. Louis Biletler 7 Kas Cmt, 16.00 PT San Diego FC - Sporting Kansas City Snapdragon Stadium, San Diego Biletler

San Diego FC biletleri nasıl alınır?

San Diego FC biletlerini satın almanın en kolay ve en güvenilir yolu, doğrulanmış biletlerin kalan tüm iç saha ve deplasman maçları için satışta olduğu, fiyatların canlı olarak güncellendiği ve satın almadan önce Snapdragon Stadium'un tamamındaki koltukları karşılaştırabildiğiniz StubHub'dır.

Hafta içi bir gece oynanacak tek maçlık biletlerden en büyük rekabet mücadelelerindeki koltuklara kadar StubHub her fiyat aralığını kapsıyor. San Diego'da talep sürekli yüksek. Kulüp, ilk günden bu yana MLS'in en iyi seyirci ortalamalarından bazılarını yakalıyor. Bu nedenle LA Galaxy derbisi gibi öne çıkan maçlarda mümkün olduğunca erken satın almak, seçenekler daralmadan önce size tribünlerde daha geniş bir seçim ve daha iyi fiyatlar sunar.

San Diego FC biletleri ne kadar?

StubHub'daki San Diego FC biletleri, standart normal sezon maçları için yaklaşık 35 USD'den başlıyor. Fiyatlar rakibe, haftanın gününe ve stadyumda hangi bölümde yer aldığınıza göre değişiklik gösteriyor.

Rekabet maçları ise istisna. Galaxy ile oynanan Beat LA mücadelesi ve ligin en büyük isimlerinin San Diego'ya gelişi daha yüksek fiyatlarla satışa çıkıyor. SDFC, MLS'in en çok desteklenen kulüpleri arasında yer aldığı için bu maçlardaki en ucuz biletler ilk tükenenler oluyor. StubHub'daki fiyatlar talebe göre canlı güncelleniyor. Bu da özellikle play-off yarışının kızıştığı ve kalan her iç saha maçının önem taşıdığı bir dönemde erken satın almayı en akıllı seçenek haline getiriyor.

2026'da San Diego FC'den ne beklenmeli?

Az sayıda lige yeni katılan takım, kendisini San Diego FC kadar güçlü şekilde duyurabildi. Kulüp, 2025'teki ilk sezonunda Batı Konferansı'nı zirvede tamamladı, CONCACAF Şampiyonlar Kupası'na katılma hakkı kazandı ve Snapdragon Stadium'u, MLS seyirci ortalamaları tablosunun üst sıralarında yer alan ortalama kalabalıklarıyla ligin en gürültülü ve en çok ilgi gören statlarından birine dönüştürdü.

İkinci sezon, çıkış yapan her kulübün karşılaştığı soruyu beraberinde getirdi: bunun tesadüf olmadığını kanıtlamak. Snapdragon Stadium'daki ikinci sezonunu geçiren SDFC, güçlü Batı Konferansı'nda bir kez daha play-off bileti kovalıyor ve fikstürün son bölümü taraftarlara bunun en iyisini sunuyor: Galaxy derbisi, San Jose'ye karşı Clash of California, son Supporters' Shield kazananı Philadelphia ve 7 Kasım'da Sporting Kansas City'ye karşı oynanacak, sıralamayı belirleyebilecek son iç saha maçı.

Takımın kilit ismi olmaya devam eden oyuncu Anders Dreyer. Danimarkalı oyun kurucu, 2025'te MLS tarihinin en iyi ilk sezon performanslarından birine imza attı; kulübün hem gol hem asist lideri oldu ve Hirving Lozano ile Anibal Godoy gibi tecrübeli isimler ile heyecan verici genç çekirdeğin desteklediği kadroda San Diego'yu işleyen ana parça olmayı sürdürüyor.

Snapdragon Stadium'un tarihi

2022'de açılan Snapdragon Stadium, California eyaletinin San Diego kentinde bulunan, 34.000'den fazla kapasiteye sahip çok amaçlı bir stadyumdur. San Diego State University kampüsünde yer alır ve San Diego FC'nin evi olmasının yanı sıra San Diego State Aztecs NCAA futbol takımına ve National Women's Soccer League ekibi San Diego Wave FC'ye de ev sahipliği yapar. Stadyum, üniversitenin futbol takımının 1967'den bu yana evi olan ve daha sonra yıkılan San Diego Stadium'un bitişiğine inşa edildi.

Snapdragon Stadium, çok sayıda kulüp hazırlık maçına ve uluslararası futbol karşılaşmasına da ev sahipliği yaptı. Dikkat çeken maçlar arasında Temmuz 2023'teki CONCACAF Gold Cup yarı finalinde oynanan United States - Panama karşılaşması, Temmuz 2023'te Manchester United - Wrexham maçı, Mart 2024'teki CONCACAF W Gold Cup Final'deki United States - Brazil mücadelesi ve Şubat 2025'teki SheBelieves Cup'ta oynanan United States - Japan maçı yer alıyor.