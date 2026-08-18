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Portland Timbers v San Diego FCGetty Images Sport
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San Diego FC biletleri nasıl alınır: SDFC biletleri, fiyatlar, 2026 programı ve daha fazlası

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Tickets
ABD 1
San Diego FC

MLS'in yeni çocuklarını sahada nasıl izleyebileceğinize göz atın

San Diego FC, Major League Soccer'ın en büyük hikâyelerinden biri haline gelmek için hiç vakit kaybetmedi. 2025'te lige katılan ekip, ilk sezonunda Batı Konferansı'nı lider tamamlayarak ligi şaşırttı ve CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda yer alma hakkı kazandı. Snapdragon Stadyumu'ndaki ikinci sezonları da heyecanı güçlü şekilde sürdürdü.

2026 normal sezonunun son bölümü oldukça yoğun. LA Galaxy'ye karşı Beat LA rekabetindeki mücadele 29 Ağustos Cumartesi günü Snapdragon Stadyumu'nda oynanacak. Bunun ardından 9 Eylül'de San Jose'ye karşı Clash of California var. Ayrıca son Supporters' Shield sahibi Philadelphia Union ile play-off yarışı veren Seattle Sounders da San Diego'ya konuk olacak.

GOAL, biletlerin nereden satın alınabileceği ve ne kadar tutacağı da dahil olmak üzere, sezonun son bölümü için ihtiyaç duyacağınız tüm önemli SDFC bilet bilgilerini sizin için derledi.

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San Diego FC'nin sıradaki maçları hangileri?

Aşağıda San Diego FC'nin 2026 MLS normal sezonunda kalan maçlarını bulabilirsiniz:

ABD 1
Portland Timbers crest
Portland Timbers
POT
San Diego FC crest
San Diego FC
SDI
TarihMaçStadyumBilet
19 Ağu Çar, 22.30 ETPortland Timbers - San Diego FCProvidence Park, PortlandBiletler
22 Ağu Cmt, 19.30 PTSan Diego FC - Colorado RapidsSnapdragon Stadium, San DiegoBiletler
29 Ağu Cmt, 19.30 PTSan Diego FC - LA GalaxySnapdragon Stadium, San DiegoBiletler
5 Eyl Cmt, 19.30 ETOrlando City - San Diego FCInter&Co Stadium, OrlandoBiletler
9 Eyl Çar, 19.30 PTSan Diego FC - San Jose EarthquakesSnapdragon Stadium, San DiegoBiletler
13 Eyl Paz, 18.00 PTSan Diego FC - Philadelphia UnionSnapdragon Stadium, San DiegoBiletler
20 Eyl Paz, 19.00 ETInter Miami - San Diego FCChase Stadium, Fort LauderdaleBiletler
26 Eyl Cmt, 19.30 CTAustin FC - San Diego FCQ2 Stadium, AustinBiletler
10 Eki Cmt, 19.30 ETNew York Red Bulls - San Diego FCSports Illustrated Stadium, HarrisonBiletler
14 Eki Çar, 19.30 PTSan Diego FC - Houston DynamoSnapdragon Stadium, San DiegoBiletler
17 Eki Cmt, 19.30 PTLA Galaxy - San Diego FCDignity Health Sports Park, CarsonBiletler
24 Eki Cmt, 19.30 PTSan Diego FC - Seattle SoundersSnapdragon Stadium, San DiegoBiletler
28 Eki Çar, 19.30 PTVancouver Whitecaps - San Diego FCBC Place, VancouverBiletler
1 Kas Paz, TBDSt. Louis City - San Diego FCEnergizer Park, St. LouisBiletler
7 Kas Cmt, 16.00 PTSan Diego FC - Sporting Kansas CitySnapdragon Stadium, San DiegoBiletler

San Diego FC biletleri nasıl alınır?

San Diego FC biletlerini satın almanın en kolay ve en güvenilir yolu, doğrulanmış biletlerin kalan tüm iç saha ve deplasman maçları için satışta olduğu, fiyatların canlı olarak güncellendiği ve satın almadan önce Snapdragon Stadium'un tamamındaki koltukları karşılaştırabildiğiniz StubHub'dır.

Hafta içi bir gece oynanacak tek maçlık biletlerden en büyük rekabet mücadelelerindeki koltuklara kadar StubHub her fiyat aralığını kapsıyor. San Diego'da talep sürekli yüksek. Kulüp, ilk günden bu yana MLS'in en iyi seyirci ortalamalarından bazılarını yakalıyor. Bu nedenle LA Galaxy derbisi gibi öne çıkan maçlarda mümkün olduğunca erken satın almak, seçenekler daralmadan önce size tribünlerde daha geniş bir seçim ve daha iyi fiyatlar sunar.

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San Diego FC biletleri ne kadar?

StubHub'daki San Diego FC biletleri, standart normal sezon maçları için yaklaşık 35 USD'den başlıyor. Fiyatlar rakibe, haftanın gününe ve stadyumda hangi bölümde yer aldığınıza göre değişiklik gösteriyor.

Rekabet maçları ise istisna. Galaxy ile oynanan Beat LA mücadelesi ve ligin en büyük isimlerinin San Diego'ya gelişi daha yüksek fiyatlarla satışa çıkıyor. SDFC, MLS'in en çok desteklenen kulüpleri arasında yer aldığı için bu maçlardaki en ucuz biletler ilk tükenenler oluyor. StubHub'daki fiyatlar talebe göre canlı güncelleniyor. Bu da özellikle play-off yarışının kızıştığı ve kalan her iç saha maçının önem taşıdığı bir dönemde erken satın almayı en akıllı seçenek haline getiriyor.

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2026'da San Diego FC'den ne beklenmeli?

Az sayıda lige yeni katılan takım, kendisini San Diego FC kadar güçlü şekilde duyurabildi. Kulüp, 2025'teki ilk sezonunda Batı Konferansı'nı zirvede tamamladı, CONCACAF Şampiyonlar Kupası'na katılma hakkı kazandı ve Snapdragon Stadium'u, MLS seyirci ortalamaları tablosunun üst sıralarında yer alan ortalama kalabalıklarıyla ligin en gürültülü ve en çok ilgi gören statlarından birine dönüştürdü.

İkinci sezon, çıkış yapan her kulübün karşılaştığı soruyu beraberinde getirdi: bunun tesadüf olmadığını kanıtlamak. Snapdragon Stadium'daki ikinci sezonunu geçiren SDFC, güçlü Batı Konferansı'nda bir kez daha play-off bileti kovalıyor ve fikstürün son bölümü taraftarlara bunun en iyisini sunuyor: Galaxy derbisi, San Jose'ye karşı Clash of California, son Supporters' Shield kazananı Philadelphia ve 7 Kasım'da Sporting Kansas City'ye karşı oynanacak, sıralamayı belirleyebilecek son iç saha maçı.

Takımın kilit ismi olmaya devam eden oyuncu Anders Dreyer. Danimarkalı oyun kurucu, 2025'te MLS tarihinin en iyi ilk sezon performanslarından birine imza attı; kulübün hem gol hem asist lideri oldu ve Hirving Lozano ile Anibal Godoy gibi tecrübeli isimler ile heyecan verici genç çekirdeğin desteklediği kadroda San Diego'yu işleyen ana parça olmayı sürdürüyor.

Snapdragon Stadium'un tarihi

2022'de açılan Snapdragon Stadium, California eyaletinin San Diego kentinde bulunan, 34.000'den fazla kapasiteye sahip çok amaçlı bir stadyumdur. San Diego State University kampüsünde yer alır ve San Diego FC'nin evi olmasının yanı sıra San Diego State Aztecs NCAA futbol takımına ve National Women's Soccer League ekibi San Diego Wave FC'ye de ev sahipliği yapar. Stadyum, üniversitenin futbol takımının 1967'den bu yana evi olan ve daha sonra yıkılan San Diego Stadium'un bitişiğine inşa edildi.

Snapdragon Stadium, çok sayıda kulüp hazırlık maçına ve uluslararası futbol karşılaşmasına da ev sahipliği yaptı. Dikkat çeken maçlar arasında Temmuz 2023'teki CONCACAF Gold Cup yarı finalinde oynanan United States - Panama karşılaşması, Temmuz 2023'te Manchester United - Wrexham maçı, Mart 2024'teki CONCACAF W Gold Cup Final'deki United States - Brazil mücadelesi ve Şubat 2025'teki SheBelieves Cup'ta oynanan United States - Japan maçı yer alıyor.

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