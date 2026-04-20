San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers NBA maçına bilet nasıl alınır: NBA Playoffları, fiyatlar ve daha fazlası

San Antonio Spurs, 21 Nisan 2026 Salı günü Frost Bank Center'da Portland Trail Blazers'ı ağırlayacağı 2.Maç öncesinde seride 1-0 önde bulunuyor. Genç süperstarlarının tarihi bir açılış performansı sergilemesinin ardından Spurs, seri Pasifik Kuzeybatı'ya taşınmadan önce bir kez daha ev sahibi avantajını korumayı hedefliyor.

Batı Konferansı İlk Turu'nda 2 numaralı seri başı ile 7 numaralı seri başının karşılaştığı maç, 1. maçta beklentileri boşa çıkarmadı. Normal sezonu 62-20'lik ezici bir skorla tamamlayan Spurs, Suns'ı yenerek Play-In'de yüksek riskli bir galibiyetle yerini kazanan fiziksel olarak güçlü Portland takımını mağlup etti.

GOAL, biletlerin nereden satın alınabileceği ve güncel piyasa fiyatları dahil olmak üzere, 2. maç ve sonraki maçlar için bilet temin etme konusunda bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Trail Blazers - Spurs playoff biletleri ne kadar?

Victor Wembanyama'nın rekor kıran playoff'lara ilk çıkışının ardından, San Antonio'da bilet talebi hızla arttı. Ancak, Portland'ın New York veya Los Angeles'a kıyasla daha küçük bir pazar olması nedeniyle, ilk tur karşılaşması için "giriş" fiyatları nispeten uygun seviyelerde kalıyor.

2. Maç (San Antonio): SeatGeek ve Vivid Seats gibi platformlarda ikincil piyasa fiyatları şu anda 105 dolar civarında başlayan "giriş" fiyatlarını gösteriyor. Plaza katındaki koltuklar genellikle 295 ile 450 dolar arasında değişiyor.

3. Maç (Portland): Seri, 3. maç için Moda Center'a taşınırken, giriş seviyesi koltuklar şu anda 92 $ gibi düşük bir fiyata listeleniyor ve bu da burayı bu hafta Batı'daki en uygun fiyatlı playoff mekanlarından biri yapıyor.

Saha Kenarı Koltuklar: Frost Bank Center'daki 2. Maç için premium saha koltukları şu anda 1.400 $ 'ın üzerinde listelenirken, bazı "VIP Saha Kenarı" seçenekleri 3.500 $'ı aşıyor.

Maliyeti etkileyen faktörler arasında şunlar yer alıyor:

"Wemby" Etkisi: Victor Wembanyama'nın 1. maçta attığı 35 sayı, Spurs franchise'ının playoff'lardaki ilk maç rekoru oldu. Onun tarihi performansı, ülke çapında büyük ilgi ve yerel bilet talebini artırıyor.

Portland'ın Fiziksel Gücü: 1. maçtaki yenilgiye rağmen, Portland'ın (çaylak Donovan Clingan liderliğindeki) agresif savunması maçları rekabetçi hale getirerek Moda Center'da oynanacak gelecek maçlar için yüksek yeniden satış değerini korudu.





Takım haberleri ve kadrolar

San Antonio Spurs vs Portland Trail Blazers kadroları SAS - Sıralanmak 5 Stephon Castle

30 Julian Champagnie

4 De'Aaron Fox

24 Devin Vassell

1 Victor Wembanyama Yedekler 40 Harrison Barnes

18 Bismack Biyombo

11 Carter Bryant

2 Dylan Harper

3 Keldon Johnson

7 Luke Kornet

8 Kelly Olynyk

22 Mason Plumlee

43 Lindy Waters III POR - Sıralanmak 8 Deni Avdija

33 Toumani Camara

23 Donovan Clingan

— Scoot Henderson

5 Jrue Holiday Yedekler 91 Sidy Cissoko

9 Jerami Grant

27 Vit Krejci

24 Kris Murray

17 Shaedon Sharpe

4 Matisse Thybulle

1 Blake Wesley

35 Robert Williams

16 Hansen Yang

Form

SAS - Form Tümü San Antonio Spurs 118 - 128 Denver Nuggets K

San Antonio Spurs 139 - 120 Dallas Mavericks K

San Antonio Spurs 112 - 101 Portland Trail Blazers K

San Antonio Spurs 115 - 102 Philadelphia 76ers K

Denver Nuggets 136 - 134 San Antonio Spurs K POR - Form Tümü Phoenix Suns 110 - 114 Portland Trail Blazers K

Portland Trail Blazers 122 - 110 Sacramento Kings K

Portland Trail Blazers 116 - 97 LA Clippers K

San Antonio Spurs 112 - 101 Portland Trail Blazers K

Denver Nuggets 137 - 132 Portland Trail Blazers K

Karşılaşma istatistikleri