Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Tyrell Feaster

San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers NBA maçına bilet nasıl alınır: NBA Playoffları, fiyatlar ve daha fazlası

Spurs - Timberwolves maçının bilet fiyatları, nereden alınır ve daha fazlası

San Antonio Spurs, 21 Nisan 2026 Salı günü Frost Bank Center'da Portland Trail Blazers'ı ağırlayacağı 2.Maç öncesinde seride 1-0 önde bulunuyor. Genç süperstarlarının tarihi bir açılış performansı sergilemesinin ardından Spurs, seri Pasifik Kuzeybatı'ya taşınmadan önce bir kez daha ev sahibi avantajını korumayı hedefliyor.

Batı Konferansı İlk Turu'nda 2 numaralı seri başı ile 7 numaralı seri başının karşılaştığı maç, 1. maçta beklentileri boşa çıkarmadı. Normal sezonu 62-20'lik ezici bir skorla tamamlayan Spurs, Suns'ı yenerek Play-In'de yüksek riskli bir galibiyetle yerini kazanan fiziksel olarak güçlü Portland takımını mağlup etti.

GOAL, biletlerin nereden satın alınabileceği ve güncel piyasa fiyatları dahil olmak üzere, 2. maç ve sonraki maçlar için bilet temin etme konusunda bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Trail Blazers - Spurs playoff biletleri ne kadar?

Victor Wembanyama'nın rekor kıran playoff'lara ilk çıkışının ardından, San Antonio'da bilet talebi hızla arttı. Ancak, Portland'ın New York veya Los Angeles'a kıyasla daha küçük bir pazar olması nedeniyle, ilk tur karşılaşması için "giriş" fiyatları nispeten uygun seviyelerde kalıyor.

  • 2. Maç (San Antonio): SeatGeek ve Vivid Seats gibi platformlarda ikincil piyasa fiyatları şu anda 105 dolar civarında başlayan "giriş" fiyatlarını gösteriyor. Plaza katındaki koltuklar genellikle 295 ile 450 dolar arasında değişiyor.
  • 3. Maç (Portland): Seri, 3. maç için Moda Center'a taşınırken, giriş seviyesi koltuklar şu anda 92 $ gibi düşük bir fiyata listeleniyor ve bu da burayı bu hafta Batı'daki en uygun fiyatlı playoff mekanlarından biri yapıyor.
  • Saha Kenarı Koltuklar: Frost Bank Center'daki 2. Maç için premium saha koltukları şu anda 1.400 $'ın üzerinde listelenirken, bazı "VIP Saha Kenarı" seçenekleri 3.500 $'ı aşıyor.

Maliyeti etkileyen faktörler arasında şunlar yer alıyor:

  • "Wemby" Etkisi: Victor Wembanyama'nın 1. maçta attığı 35 sayı, Spurs franchise'ının playoff'lardaki ilk maç rekoru oldu. Onun tarihi performansı, ülke çapında büyük ilgi ve yerel bilet talebini artırıyor.
  • Portland'ın Fiziksel Gücü: 1. maçtaki yenilgiye rağmen, Portland'ın (çaylak Donovan Clingan liderliğindeki) agresif savunması maçları rekabetçi hale getirerek Moda Center'da oynanacak gelecek maçlar için yüksek yeniden satış değerini korudu.


San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers maçının başlama saati


Takım haberleri ve kadrolar

San Antonio Spurs vs Portland Trail Blazers kadroları

San Antonio SpursSAS
-Sıralanmak

  • 5

    Stephon Castle

  • 30

    Julian Champagnie

  • 4

    De'Aaron Fox

  • 24

    Devin Vassell

  • 1

    Victor Wembanyama

Yedekler

  • 40

    Harrison Barnes

  • 18

    Bismack Biyombo

  • 11

    Carter Bryant

  • 2

    Dylan Harper

  • 3

    Keldon Johnson

  • 7

    Luke Kornet

  • 8

    Kelly Olynyk

  • 22

    Mason Plumlee

  • 43

    Lindy Waters III

Portland Trail BlazersPOR
-Sıralanmak

  • 8

    Deni Avdija

  • 33

    Toumani Camara

  • 23

    Donovan Clingan

  • Scoot Henderson

  • 5

    Jrue Holiday

Yedekler

  • 91

    Sidy Cissoko

  • 9

    Jerami Grant

  • 27

    Vit Krejci

  • 24

    Kris Murray

  • 17

    Shaedon Sharpe

  • 4

    Matisse Thybulle

  • 1

    Blake Wesley

  • 35

    Robert Williams

  • 16

    Hansen Yang

Form

San Antonio SpursSAS
-Form

  • San Antonio Spurs

    118

    -

    128

    Denver Nuggets

    K

  • San Antonio Spurs

    139

    -

    120

    Dallas Mavericks

    K

  • San Antonio Spurs

    112

    -

    101

    Portland Trail Blazers

    K

  • San Antonio Spurs

    115

    -

    102

    Philadelphia 76ers

    K

  • Denver Nuggets

    136

    -

    134

    San Antonio Spurs

    K

Portland Trail BlazersPOR
-Form

  • Phoenix Suns

    110

    -

    114

    Portland Trail Blazers

    K

  • Portland Trail Blazers

    122

    -

    110

    Sacramento Kings

    K

  • Portland Trail Blazers

    116

    -

    97

    LA Clippers

    K

  • San Antonio Spurs

    112

    -

    101

    Portland Trail Blazers

    K

  • Denver Nuggets

    137

    -

    132

    Portland Trail Blazers

    K

Karşılaşma istatistikleri

San Antonio SpursSAS

Son 5 maçları

Portland Trail BlazersPOR

3

Galibiyetler

2

Galibiyetler

  • San Antonio Spurs

    112

    -

    101

    Portland Trail Blazers

  • San Antonio Spurs

    110

    -

    115

    Portland Trail Blazers

  • Portland Trail Blazers

    102

    -

    115

    San Antonio Spurs

  • Portland Trail Blazers

    120

    -

    109

    San Antonio Spurs

  • San Antonio Spurs

    114

    -

    94

    Portland Trail Blazers

560

Kazanılan puanlar

532
