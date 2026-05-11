San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers NBA maç biletlerini nasıl alabilirsiniz: NBA Playoffları, fiyatlar ve daha fazlası

Batı Konferansı Yarı Finalleri, serinin 2-2'lik eşitlikle San Antonio'ya dönmesiyle resmen yüksek riskli bir psikolojik savaşa dönüştü. 2. maçta Spurs'un ezici galibiyetinin ardından, hafta sonu Minneapolis'te rüzgâr yön değiştirdi ve ligin en parlak genç yıldızının oyundan atıldığı dramatik bir 4. maçla doruğa ulaştı.

3. maçtaki zaferde Victor Wembanyama'nın 39 sayılık muhteşem performansının ardından, Spurs seride üstünlük kurmaya hazır görünüyordu. Ancak Timberwolves, Pazar gecesi 114-109'luk zorlu bir galibiyetle cevap vererek seriyi eşitledi. Maçın en önemli anı, ikinci çeyrekte Wembanyama'nın Naz Reid'in boynuna dirsek attığı için Flagrant 2 faulü ve otomatik olarak oyundan atılmasıyla yaşandı. "Alien" sahadan ayrılınca Anthony Edwards devreye girdi ve 36 sayı (dördüncü çeyrekte 16) atarak serinin Alamo City'ye eşitlikle dönmesini sağladı.

GOAL, seri Alamo City'ye geri dönerken, biletleri nereden alabileceğiniz ve güncel piyasa fiyatları dahil olmak üzere 5. maç ve sonrası için bilet temin etme konusunda bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.









Trail Blazers - Spurs playoff biletleri ne kadar?

Seri Salı günü kritik "dönüm noktası" maçına yaklaşırken, San Antonio'daki bilet talebi playoff sezonunun zirvesine ulaştı. Lig, Wembanyama'nın oyundan atılmasının yarattığı etkiyi değerlendirirken, taraftarlar koltuk kapmak için birbiriyle yarışıyor.

5. Maç (San Antonio): 12 Mayıs Salı gecesi Frost Bank Center'da oynanacak maç için SeatGeek gibi ikincil bilet satış platformlarında şu anki en düşük bilet fiyatları 124 dolardan başlıyor. Alt katta yer alan "Plaza" koltuklarının fiyatları ise 410 ile 585 dolar arasında seyrediyor.

6. Maç (Minneapolis): Serinin 14 Mayıs Perşembe günü Target Center'a geri dönmesi nedeniyle, giriş seviyesi koltukların fiyatı 165 dolara yükseldi.

Saha Kenarı Koltuklar: San Antonio'daki 5. maç için saha kenarındaki premium koltuklar 2.400 doların üzerinde, VIP saha kenarı koltuklar ise 6.800 doların üzerinde satılıyor.

Fiyatı etkileyen faktörler arasında şunlar yer alıyor:

Oyundan Atılmanın Etkisi: Victor Wembanyama'nın disiplin durumuna ilişkin belirsizlik, ikincil piyasada bir çılgınlık yarattı. Lig, Wembanyama'yı cezalandırmazsa, taraftarların onu gürültülü bir "ev kalesi" atmosferiyle karşılamaya hazır olması nedeniyle 5. Maç'a olan talebin hızla artması bekleniyor.

Fox ve Harper'ın Ortaya Çıkışı: 4. maçın büyük bir bölümünde Wemby olmasa da, Spurs'un arka sahası De'Aaron Fox ve çaylak Dylan Harper (her biri 24 sayı), Wolves'u zorlayabileceklerini kanıtladı. 5. maçta galibiyete olan yerel güven hala yüksek.

San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves Serisi Takvimi

1. Maç Sonucu: Wolves 104, Spurs 102

2. Maç Sonucu: Spurs 133, Wolves 95

3. Maç Sonucu: Spurs 115, Wolves 108

4. Maç Sonucu: Wolves 114, Spurs 109 ( Seri 2-2 berabere )

5. Maç: 12 Mayıs 2026 Salı — 21:30 ET | Frost Bank Center, San Antonio

6. Maç: 14 Mayıs 2026 Perşembe — 20:30 ET | Target Center, Minneapolis









2025/26 NBA Playoff Mekanları Giriş Bilet Fiyatına Göre (Güncel)

Takım Arena Sonraki Maç Giriş Ücreti New York Knicks Madison Square Garden ECF 1. Maç 710 $+ OKC Thunder Paycom Center Maç 5 (Çar) 182 $+ Minnesota Timberwolves Target Center 6. Maç (Per) 165 $+ San Antonio Spurs Frost Bank Center 5. Maç (Salı) 124 $+ Detroit Pistons Little Caesars Arena 5. Maç (Çar) 105 $+ Cleveland Cavaliers Rocket Arena 4. Maç (Bu Gece) 75 $+

San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers maçının başlama saati





NBA Playoffs Frost Bank Center

Takım haberleri ve kadrolar

Form

SAS - Form Tümü Minnesota Timberwolves 114 - 109 San Antonio Spurs K

Minnesota Timberwolves 108 - 115 San Antonio Spurs K

San Antonio Spurs 133 - 95 Minnesota Timberwolves K

San Antonio Spurs 102 - 104 Minnesota Timberwolves K

San Antonio Spurs 114 - 95 Portland Trail Blazers K MIN - Form Tümü Minnesota Timberwolves 114 - 109 San Antonio Spurs K

Minnesota Timberwolves 108 - 115 San Antonio Spurs K

San Antonio Spurs 133 - 95 Minnesota Timberwolves K

San Antonio Spurs 102 - 104 Minnesota Timberwolves K

Minnesota Timberwolves 110 - 98 Denver Nuggets K

Karşılaşma istatistikleri