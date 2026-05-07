San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves NBA maçına bilet nasıl alınır: Playofflar, fiyatlar ve daha fazlası

San Antonio Spurs, Batı Konferansı Yarı Finalleri'nin 15 Mayıs 2026 Cuma günü Twin Cities'e dönerek oynanacak hayati önem taşıyan 6.maça doğru ilerlerken, Minnesota Timberwolves'u elenmenin eşiğine getirdi. Hafta sonu Minneapolis'te yaşanan çalkantılı bir beraberliğin ve Salı günü Spurs'un disiplinli bir galibiyetinin ardından, San Antonio seride3-2 önde olarak Konferans Finalleri'ne biletini kesebileceği maça çıkıyor.

Bu serideki gerilim, Spurs'un 5. maçta 109-94 kazandığı maçta doruk noktasına ulaştı. 4. maçta tartışmalı bir şekilde oyundan atılmasının ardından, Victor Wembanyama ligden uzaklaştırma cezasından kurtuldu ve intikam almak için sahaya geri döndü; 24 sayı, 14 ribaund ve 5 blokla Wolves'un iç sahadaki hücumunu boğdu. Anthony Edwards'ın 28 sayılık performansına rağmen, Minnesota ikinci bir skor kaynağı bulmakta zorlandı ve bu durum, yarın gece Target Center'da sezonun kaderini belirleyecek bir "kazan ya da eve git" senaryosuyla karşı karşıya kalmalarına neden oldu.

GOAL, Cuma günü oynanacak ve seriyi bitirebilecek maç ile Alamo City'de oynanacak olası 7. maç için bilet teminiyle ilgili en son bilgileri sunuyor.









Timberwolves - Spurs playoff biletleri ne kadar?

NBA'in bu Perşembe günü nadir bir şekilde ara vermesi nedeniyle, "Survival Friday" biletlerine olan talep hızla artıyor. Minneapolis'teki taraftarlar, "Ant-Man"in belirleyici yedinci maçı zorlayıp zorlayamayacağını görmek için yüksek fiyatlar ödüyor.

6. Maç (Minneapolis): Cuma gecesi için SeatGeek ve TickPick gibi ikincil bilet satış platformlarında mevcut "giriş" fiyatları yaklaşık 174 dolardan başlıyor. Alt tribün koltukları ise şu anda 420 ile 650 dolar arasında değişiyor.

7. Maç (San Antonio): Wolves, 17 Mayıs Pazar günü her şeyin belirleneceği bir final maçı oynatırsa, Frost Bank Center'daki giriş seviyesi biletler şimdiden 215 dolara satılıyor.

Saha Kenarı Koltuklar: Minneapolis'te Cuma günü için premium saha kenarı koltukların fiyatları 3.200 dolara kadar çıkarken, San Antonio'da oynanacak olası 7. maç için VIP "1. Sıra" koltukların fiyatları 9.500 doları aşıyor.

Maliyeti etkileyen faktörler arasında şunlar yer alıyor:

Cuma Gecesi Primi: Bu gece (Perşembe) için planlanmış maç bulunmadığından, Pistons/Cavaliers 6. Maçı'nı da içeren Cuma gecesi çift maçı, ülke çapında büyük ilgi görüyor ve son 24 saatte ikincil piyasa fiyatlarını %15 artırdı.

Wembanyama'nın "Kötü Adam" Hikayesi: 4. maçta oyundan atılmasının ardından 5. maçta gösterdiği üstün performansın ardından Wembanyama, daha fiziksel bir oyun tarzını benimsedi. Bu "sertlik", onu Minneapolis'te playoffların en büyük kötü adamı haline getirdi ve Cuma günkü atmosferi yılın en çok beklenen maçlarından biri haline getirdi.









2025/26 NBA Playoff Mekanları - Giriş Bilet Fiyatına Göre (Güncel)

Takım Arena Sonraki Maç Giriş Ücreti New York Knicks Madison Square Garden ECF 1. Maç 710 $+ OKC Thunder Paycom Center WCF 1. Maç 325 $+ Minnesota Timberwolves Target Center 6. Maç (Cuma) 174 $+ San Antonio Spurs Frost Bank Center 7. Maç (Pazar*) 215 $+ Cleveland Cavaliers Rocket Arena 6. Maç (Cuma) 102 $+ Detroit Pistons Little Caesars Arena 7. Maç (Pazar*) 229 $+

San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves maçının başlama saati





NBA Playoffs Target Center

Takım haberleri ve kadrolar

Form

MIN - Form Tümü San Antonio Spurs 126 - 97 Minnesota Timberwolves K

Minnesota Timberwolves 114 - 109 San Antonio Spurs K

Minnesota Timberwolves 108 - 115 San Antonio Spurs K

San Antonio Spurs 133 - 95 Minnesota Timberwolves K

San Antonio Spurs 102 - 104 Minnesota Timberwolves K SAS - Form Tümü San Antonio Spurs 126 - 97 Minnesota Timberwolves K

Minnesota Timberwolves 114 - 109 San Antonio Spurs K

Minnesota Timberwolves 108 - 115 San Antonio Spurs K

San Antonio Spurs 133 - 95 Minnesota Timberwolves K

San Antonio Spurs 102 - 104 Minnesota Timberwolves K

Karşılaşma istatistikleri