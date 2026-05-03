San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves NBA maç biletlerini nasıl alabilirsiniz: Playofflar, fiyatlar ve daha fazlası

Spurs - Timberwolves maçının bilet fiyatları, nereden alınabileceği ve daha fazlası

Batı Konferansı Yarı Finalleri, 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü San Antonio Spurs'un Frost Bank Center'da Minnesota Timberwolves'u ağırlayacağı 1.maçla başlıyor.

2 numaralı seri başı ile 6 numaralı seri başının karşılaşacağı bu maç, zıt kaderlerin çatışmasına sahne olacak. Spurs, Victor Wembanyama'nın dominant playoff başlangıcının ardından Trail Blazers'ı beş maçta yenerek kolaylıkla tur atladı. Öte yandan Timberwolves, ilk turda son şampiyon Nuggets'ı zorlu bir mücadelede yenmeyi başardı ancak bunun bedelini ağır ödedi; bu seriye en iyi iki guard'ı eksik ve ciddi bir kadro sıkıntısı içinde giriyorlar ve kadro derinliklerinin San Antonio'daki "Alien"e karşı koyabileceğini kanıtlamak için mücadele edecekler.

GOAL, biletlerin nereden satın alınabileceği ve yarı finallerin başlangıcındaki güncel piyasa fiyatları dahil olmak üzere, 1. maç ve sonraki maçlar için bilet temin etme konusunda bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.



Timberwolves - Spurs playoff biletleri ne kadar?

Spurs, 2017'den bu yana ilk kez ikinci tura geri dönerken, San Antonio'daki bilet talebi son on yılın en yüksek seviyesine ulaştı. "Giriş" fiyatı New York veya Los Angeles pazarlarına göre daha uygun olsa da, premium koltuklar hızla tükeniyor.

  • 1. Maç (San Antonio): Ticketmaster ve Gametime gibi ikincil bilet satış platformlarında şu anki en düşük bilet fiyatları yaklaşık 153 dolardan başlıyor. Balkon orta koltukların fiyatları genellikle 160 ile 185 dolar arasında seyrediyor.
  • Alt Kat: Serinin açılış maçı için plaza seviyesindeki koltukların fiyatları şu anda ortalama 390 ile 450 dolar arasında değişiyor.
  • 3. Maç (Minneapolis): Seri 8 Mayıs'ta Target Center'a taşınırken, giriş seviyesi koltuklar şu anda yaklaşık 112 dolar civarında listeleniyor.
  • Saha Kenarı Koltuklar: Frost Bank Center'da 1. Maç için premium saha kenarı koltuklar 2.100 $'ın üzerinde fiyatlara satılırken, bazı VIP saha kenarı seçenekleri 5.500 $'a kadar çıkıyor.

Fiyatı etkileyen faktörler arasında şunlar yer alıyor:

  • "Ant-Man"ın Yokluğu: Minnesota'nın süperstarı Anthony Edwards (sol dizinde ezilme), 1. ve 2. maçlarda forma giyemeyecek. Bu durum, seyahat eden Wolves taraftarları için fiyatları biraz düşürse de, Spurs taraftarları zayıflamış rakibinden yararlanmak istediği için San Antonio'daki talep yüksek kalmaya devam ediyor.
  • Wembanyama Heyecanı: Victor Wembanyama'nın ilk turda kaydettiği 25,0 sayı ortalaması ve ligin en yüksek blok ortalaması, Spurs'u Güney'in en çok rağbet gören takımı haline getirdi.


San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves maçının başlama saati


Takım haberleri ve kadrolar

Form

San Antonio SpursSAS
  • San Antonio Spurs

    114

    -

    95

    Portland Trail Blazers

    K

  • Portland Trail Blazers

    93

    -

    114

    San Antonio Spurs

    K

  • Portland Trail Blazers

    108

    -

    120

    San Antonio Spurs

    K

  • San Antonio Spurs

    103

    -

    106

    Portland Trail Blazers

    K

  • San Antonio Spurs

    111

    -

    98

    Portland Trail Blazers

    K

Minnesota TimberwolvesMIN
  • Minnesota Timberwolves

    110

    -

    98

    Denver Nuggets

    K

  • Denver Nuggets

    125

    -

    113

    Minnesota Timberwolves

    K

  • Minnesota Timberwolves

    112

    -

    96

    Denver Nuggets

    K

  • Minnesota Timberwolves

    113

    -

    96

    Denver Nuggets

    K

  • Denver Nuggets

    114

    -

    119

    Minnesota Timberwolves

    K

Karşılaşma istatistikleri

San Antonio SpursSAS

Son 5 maçları

Minnesota TimberwolvesMIN

1

Galibiyet

4

Galibiyetler

  • San Antonio Spurs

    126

    -

    123

    Minnesota Timberwolves

  • Minnesota Timberwolves

    104

    -

    103

    San Antonio Spurs

  • Minnesota Timberwolves

    125

    -

    112

    San Antonio Spurs

  • Minnesota Timberwolves

    141

    -

    124

    San Antonio Spurs

  • Minnesota Timberwolves

    112

    -

    110

    San Antonio Spurs

575

Kazanılan puanlar

605