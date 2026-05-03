San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves NBA maç biletlerini nasıl alabilirsiniz: Playofflar, fiyatlar ve daha fazlası

Batı Konferansı Yarı Finalleri, 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü San Antonio Spurs'un Frost Bank Center'da Minnesota Timberwolves'u ağırlayacağı 1.maçla başlıyor.

2 numaralı seri başı ile 6 numaralı seri başının karşılaşacağı bu maç, zıt kaderlerin çatışmasına sahne olacak. Spurs, Victor Wembanyama'nın dominant playoff başlangıcının ardından Trail Blazers'ı beş maçta yenerek kolaylıkla tur atladı. Öte yandan Timberwolves, ilk turda son şampiyon Nuggets'ı zorlu bir mücadelede yenmeyi başardı ancak bunun bedelini ağır ödedi; bu seriye en iyi iki guard'ı eksik ve ciddi bir kadro sıkıntısı içinde giriyorlar ve kadro derinliklerinin San Antonio'daki "Alien"e karşı koyabileceğini kanıtlamak için mücadele edecekler.

Timberwolves - Spurs playoff biletleri ne kadar?

Spurs, 2017'den bu yana ilk kez ikinci tura geri dönerken, San Antonio'daki bilet talebi son on yılın en yüksek seviyesine ulaştı. "Giriş" fiyatı New York veya Los Angeles pazarlarına göre daha uygun olsa da, premium koltuklar hızla tükeniyor.

1. Maç (San Antonio): Ticketmaster ve Gametime gibi ikincil bilet satış platformlarında şu anki en düşük bilet fiyatları yaklaşık 153 dolardan başlıyor. Balkon orta koltukların fiyatları genellikle 160 ile 185 dolar arasında seyrediyor.

Alt Kat: Serinin açılış maçı için plaza seviyesindeki koltukların fiyatları şu anda ortalama 390 ile 450 dolar arasında değişiyor.

3. Maç (Minneapolis): Seri 8 Mayıs'ta Target Center'a taşınırken, giriş seviyesi koltuklar şu anda yaklaşık 112 dolar civarında listeleniyor.

Saha Kenarı Koltuklar: Frost Bank Center'da 1. Maç için premium saha kenarı koltuklar 2.100 $ 'ın üzerinde fiyatlara satılırken, bazı VIP saha kenarı seçenekleri 5.500 $ 'a kadar çıkıyor.

Fiyatı etkileyen faktörler arasında şunlar yer alıyor:

"Ant-Man"ın Yokluğu: Minnesota'nın süperstarı Anthony Edwards (sol dizinde ezilme), 1. ve 2. maçlarda forma giyemeyecek. Bu durum, seyahat eden Wolves taraftarları için fiyatları biraz düşürse de, Spurs taraftarları zayıflamış rakibinden yararlanmak istediği için San Antonio'daki talep yüksek kalmaya devam ediyor.

Wembanyama Heyecanı: Victor Wembanyama'nın ilk turda kaydettiği 25,0 sayı ortalaması ve ligin en yüksek blok ortalaması, Spurs'u Güney'in en çok rağbet gören takımı haline getirdi.





San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves maçının başlama saati





Takım haberleri ve kadrolar

SAS - Form Tümü San Antonio Spurs 114 - 95 Portland Trail Blazers K

Portland Trail Blazers 93 - 114 San Antonio Spurs K

Portland Trail Blazers 108 - 120 San Antonio Spurs K

San Antonio Spurs 103 - 106 Portland Trail Blazers K

San Antonio Spurs 111 - 98 Portland Trail Blazers K MIN - Form Tümü Minnesota Timberwolves 110 - 98 Denver Nuggets K

Denver Nuggets 125 - 113 Minnesota Timberwolves K

Minnesota Timberwolves 112 - 96 Denver Nuggets K

Minnesota Timberwolves 113 - 96 Denver Nuggets K

Denver Nuggets 114 - 119 Minnesota Timberwolves K

