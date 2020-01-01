Samuel Eto'o'dan Xavi'ye tavsiye! "Futbol tanrısı hala oynarken..."

Samuel Eto'o, Xavi'nin 'futbol tanrısı' Lionel Messi hala oynarken Barcelona'da teknik direktörlük yapmasını istediğini dile getirdi.

Samuel Eto'o, efsanesi Xavi Hernandez'in hala oynarken kulübe teknik direktörlük yapması gerektiğini söyledi.

Teknik direktörlük kariyerini Al-Sadd'da sürdüren Xavi, Barcelona ile görüşmelerde bulunmuş ancak henüz doğru zaman olmadığını söylerek görevi reddetmişti.



Süper Lig'de ve formaları da giyen Samuel Eto'o, Xavi'nin Barcelona'ya geri dönmesi konusunda ısrarını dile getirdi:

"Xavi'ye her ne olursa olsun Barça'ya geri dönmesi gerektiğini ve bunu 'futbol tanrısı' Lionel Messi'nin hala oynarken yapmasını söyledim. Onunla birlikte oynadığı için teknik direktörlüğünü yapmak daha kolay olacaktır."



Kariyerinin ilk 18 yılını Barcelona'da geçirdikten sonra ekiplerinden Al-Sadd'a transfer olan ve aktif futbol hayatını sonlandıran Xavi, Barcelona kariyerinde 25 kupa kazanmıştı.