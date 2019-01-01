Samuel Eto'o'dan ırkçılığa tepki: Sarı, siyah veya turuncu, hepimiz aynıyız

Futbol dünyasının eski yıldızlarından Samuel Eto’o, yeşil sahalardaki ırkçılıklardan bıktığını söyledi.

Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto’o, maçlarda görülen ve kendini tekrar eden ırkçı hareketlerin futboldan uzaklaştırılması için yalvarıyor.

Cadena Ser kanalına ırkçılıkla ilgili konuşan Samuel Eto’o “Bu olayları görmek çok üzücü ama ırkçılığın her defasında tekrarlanması çok daha kötü bir durum. Dizlerimin üstüne çöküp ırkçılığın daha fazla eğitimle futboldan temizlenmesini istiyorum. Sarı, siyah, turuncu… hepimiz aynıyız. Çocuklarımızın da bunu bilmesi lazım. Onlar seninle fotoğraf çektirmek istedikten sonra sana karşı maymun gibi bağırıyorlar. Yani bir maymunla fotoğrafları oluyor” ifadelerini kullandı.

1 Eylül 2019 tarihinde oynanan ve ’in ’yi 2-1 yendiği maçta, Cagliari taraftarları Inter’in Belçikalı futbolcusu Romelu Lukaku’ya ırkçı tacizlerde bulundu.

İtalya Futbol Federasyonu ise Cagliari’ye sadece taraftarların sahaya şişe atmasından dolayı ceza vermekle yetindi.