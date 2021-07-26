Samuel Eto'o öfkelendi: Ben Messi'yle oynamadım, Messi benimle oynadı

Samuel Eto'o kendisine Lionel Messi hakkında soru soran bir gazeteciye sert çıkıştı.

Eski Barcelonalı Samuel Eto'o kendi döneminin yıldızı olduğunun farkında ve bu ünvanı kaptırmak istemiyor.

Lionel Messi'nin büyük bir hayranı olan Eto'o, Arjantinli yıldız hakkında birçok kez övgü dolu sözlerle bahsetti.

Eski Kamerunlu yıldız, Messi'nin hem zekasını hem de yeteneğini defalarca ön plana çıkarsa da en son verdiği röportajında işler değişmiş gibi görünüyor.

Samuel Eto'o ne söyledi?

2022 Dünya Kupası resmi hesabı "Road to 2022"nin TikTok hesabından paylaşılan bir videoda Eto'o'nun kendisine soru soran gazeteciye sert çıktığı görülüyor.

Gazeteci, Kamerunlu'ya "Messi ile birlikte oynadığını" söyleyince Eto'o, "Messi'nin kendisiyle oynadığını" vurguluyor.

Gazetecinin, "Messi'den bahsediyorsunuz, Ansu Fati, Messi'den ne öğrenebilir? Onunla oynadığında açıkça..." sözlerini yarıda kesen Eto'o şu yanıtı veriyor:

"Hayır. O benimle oynadı, ikisi çok farklı."

"Messi benimle oynadı, ben Messi ile oynamadım. Benim dönemimde Messi benimle oynadı. Tamamen farklı. İkisi tamamen farklı şeyler."

Lionel Messi ile Samuel Eto'o ne zaman birlikte oynadılar?

Messi, Barcelona'daki ilk maçına Ekim 2004'te çıktı ve Eto'o, Ronaldinho, Xavi ve Deco gibi süperstarlardan oluşan bir kadroya terfi aldı.

Eto'o ise 2004'ten 2009'a kadar Barcelona'nın 9 numaralı oyuncusuydu.

Kamerunlu, Katalanlar için 199 maçta 130 gol kaydetti. Lionel Messi genç yaşında yıldız kadrodan çok şey öğrendi.

Ancak Eto'o takımdan ayrıldığında kulübün yıldızı Guardiola önderliğinde Lionel Messi'ydi.

Eto'o, Messi hakkında daha önce ne söyledi?

Daha önce Super Deportivo Radio’ya konuşan Eto’o, Messi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bence Messi, Barcelona’nın ta kendisidir. Onu farklı bir takımın formasını giyerken hayal bile edemiyorum."

Daha fazlası