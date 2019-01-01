Samuel Eto'o: Chelsea, Manchester City yenilgisini atlatacaktır

Süper Lig'in ve Chelsea'nin eski yıldızı Samuel Eto'o, Manchester City karşısında farklı mağlup olan Chelsea'nin bunu atlatacağını söyledi.

Pep Guardiola ve Maurizio Sarri'yi karşı karşıya getiren maçta Manchester City, Chelsea'yi 6-0 mağlupetmeyi başardı.

Samuel Eto'o maç hakkında Güney Afrika medyasına açıklamalarda bulundu.

Samuel Eto'o, "Maç kaybedebilirsiniz ancak bu seviyede oldukça dikkatli olmalısınız." dedi.

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"Altı gol yemek! Evet, Manchester City inanılmaz bir seviyede futbol oynuyor ve Pep gibi bir hocadan daha azını bekleyemeyiz ama bu goller hep bireysel hatalardan, konsantrasyon eksikliğinden geldi. Bunun nelere mal olacağını görebilirsiniz."

"Chelsea böyle bir mağlubiyetin altından kalkabilir. Ama eğer düştüğünüzde kalkamıyorsanız, yeterince hazır değilsinizdir."