Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı oldu

Kamerun Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Antalyaspor ve Konyaspor formalarıyla Süper Lig'de de boy gösteren dünyaca ünlü futbol adamı Samuel Eto'o oldu.

Futbol tarihinin en önemli golcülerinden biri olan 40 yaşındaki Eto'o, eski başkanla birlikte girdiği seçim yarışında 74 geçerli oyun 43'ünü almayı başardı.

Real Madrid altyapısıyla başlayan Avrupa kariyerinde Barcelona ille zirveye çıkan ve 2004-2009 yılları arasında formasını giydiği Katalan ekibiyle 108 gole imza atan Eto'o, sonrasında Jose Mourinho yönetimindeki Inter'e transfer olmuştu.

İtalyan ekibinde de iz bırakan Eto'o, Chelsea formasıyla Premier Lig'e de adım attı.

Kamerun futbolunun en büyük ismi

2015'te Sampdoria ile Serie A'ya geri dönen ancak buradaki ikinci macerası pek de parlak geçmeyen Eto'o, 2015'te Antalyaspor'a imza atarak Süper Lig'de boy gösteren en önemli futbolculardan biri olmuştu.

Kırmızı-beyazlı takımdaki ilk sezonunda 20, ikinci sezonunda 18 gol atan Eto'o, kulüpte önemli bir iz bırakmıştı.

Futbol hayatını 2018-2019 sezonunda Katar'ın Qatar SC takımında sonlandıran Eto'o, Kamerun futbol tarihinin en önemli ismi konumunda yer alıyor.

118 kez giydiği milli formayla 56 gole imza atan efsane ismin yeşil sahalarda gösterdiği başarıyı yönetici olarak sürdürüp sürdüremeyeceği ise şimdiden büyük merakla bekleniyor.

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