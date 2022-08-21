Samuel Eto'o, dünyanın en iyi teknik direktörünü seçti: "Mourinho"

Kamerun, Kasım ve Aralık aylarında Katar'da oynanacak 2022 Dünya Kupası'na hazırlanıyor.

Eski Inter yıldızı Samuel Eto'o, şu anda Roma'da olan Jose Mourinho'nun neden "dünyanın en iyi teknik direktörü" olduğuna inandığını açıklıyor.

Eto'o, Mourinho ile bilrikte aynı sezonda Şampiyonlar Ligi, Serie A ve İtalya Kupası'nı kaldırarak 2010'da üçlemeyi kazanan efsanevi Inter takımının bir parçasıydı.

Kamerunlu efsane, 2013-14 sezonunda Chelsea'de hocası ile tekrar bir araya geldi.

Ne söylendi?

JoySports'a konuşan Eto'o'ya dünyanın en iyi antrenörü olarak kimi ve neden seçeceği soruldu.

Eto'o, "En iyi teknik direktör Jose Mourinho.

"Ayrıca Afrikalı oyuncuları en iyi anladığı için onu tercih ediyorum. Mourinho, Afrika ve Afrikalı oyunculara çok inanıyor ve onlara her zaman bu fırsatı veriyor. Geçenlerde tatil için Namibya'daydı."

Kamerun Başkanı

41 yaşındaki eski forvet şu anda Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı konumunda ve ülkesinin futbolunun gelişimi için çalışıyor.

Ülkesi, Kasım ve Aralık aylarında Katar'da oynanacak 2022 Dünya Kupası'na hazırlanıyor.