Barcelona ve Inter'in eski forveti Samuel Eto'o, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya verdiği desteği açıklamasını isteyen eleştirmenlere sert yanıt verdi. Kamerunlu futbol efsanesi, sosyal medyadan Afrika'nın bağımsızlığını vurguladı ve siyasi tercihleri hakkında medyanın yürüttüğü bir sorgulama olarak nitelediği sürece katılmayı kesin bir dille reddetti.

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Eto'o “medya mahkemesini” reddetti

Eto'o, dünya futbolunun yönetimine ilişkin siyasi tutumunu gerekçelendirme davetini kesin bir dille reddederek Afrika ülkelerinin yabancı eleştirmenlere hesap vermek zorunda olmadığını söyledi. Tartışma, Fransız yorumcu Daniel Riolo'nun FECAFOOT Başkanı'na “After Foot” programına çıkıp kendisinin ve diğer Afrikalı federasyonların Infantino'yu neden bir dönem daha desteklediğini açıklaması çağrısında bulunmasının ardından başladı.

Yüzleşmekten hiçbir zaman kaçınmayan Eto'o, resmi hesapları üzerinden görüşünü açıkça ortaya koydu ve Afrikalı futbol yöneticilerinin dışarıdan onay alma döneminin sona erdiği mesajını verdi.

Eto'o, Instagram'da yayımladığı sert açıklamada, “Kendini başkan ilan eden bir köşe yazarının yönettiği medya mahkemesine, Afrika'nın oyunu açıklamam için çağrılıyorum. Oraya çıkmayacağım” diye yazdı. Mesajının çevirisi, gazetecilerin kendi kendilerine kurduklarını düşündüğü bu yargı merciinin karşısına “çıkmayı” reddettiğini doğruluyor. Eski forvet, talebi bir “medya mahkemesine” çağrı olarak niteleyerek Afrikalı futbol yöneticilerine, Avrupalı mevkidaşlarından nadiren istendiği şekilde demokratik tercihlerini açıklamaları için yapılan baskıyı küçümsediğini gösterdi.

Futbolda Afrika'nın özerkliğini savundu

Anlaşmazlığın merkezinde, FIFA seçimlerinde Afrikalı futbol federasyonlarının kendi kararlarını verme yetkisine nasıl bakıldığı yer alıyor. Eto'o, Afrika'dan gelen oyların mercek altına alınmasında çifte standart olduğunu savundu; Avrupa federasyonlarına tanınan saygı ve mahremiyetin Afrikalı mevkidaşlarından esirgendiğini öne sürdü.

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“Avrupa federasyonları kime oy vereceklerini, kime karşı oy kullanacaklarını özgürce seçiyor. Bu onların meselesi ve Afrika'da hiç kimse kendini onların onurunun ya da saygınlığının yargıcı ilan etmedi. Bu yüzden, böyle hükümler verme hakkını kendinde görenleri bu hükümlerin sorumluluğunu üstlenmeye bırakıyorum” diye açıkladı.

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Eto'o'nun sözleri, konfederasyonlar arasında karşılıklı saygı isteğini vurguluyor. Afrikalı futbol yöneticilerinin saygınlığının, oy verme niyetleri bazı medya kuruluşlarının veya Avrupalı yorumcuların tercihleriyle farklılık gösteriyor diye sorgulanmaması gerektiğinde ısrar ediyor.

FIFA'nın mali vaatleri üzerine tartışma

Riolo'nun, Infantino'ya verilen desteğin tamamen maddi çıkarlara dayandığını öne süren açık sözlü değerlendirmesi gerilimi daha da artırdı. Riolo daha önce şöyle demişti: “Sadece neden Infantino'ya oy verdiğini bilmek istiyorum. Bunu söylemesi yeterli. Sebebin hepimizin, yani Afrikalı federasyonların, 25 milyon alacak olması olduğunu söylemek zor değil. Ben de o 25 milyonla Kamerun'da bir akademi ya da başka şeyler inşa etmek için parayı yeniden dağıtacağım.”

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Eto'o, son sözlerinde Afrikalı karar vericilerin bağımsızlığını yeniden vurgulayarak tartışmayı kapatmak istedi. “Afrikalı futbol liderleri özgür kadınlar ve erkeklerdir. Vasiye ihtiyaçları yok. Federasyonlarına ve Afrika futboluna hizmet etmek için vicdanlarının sesini dinleyerek karar verirler. Tercihimi yaptım ve bu tercih biliniyor” dedi.