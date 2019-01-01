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Samsunspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Samsunspor - Çaykur Rizespor mücadelesi hangi kanalda yayınlanacak?

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş mücadelesinde Samsunspor'a konuk oluyor.

Aralarında oynanan ilk maç Çaykur Rizespor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sona ermişti.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetecek.

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Samsunspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak 5. tur rövanş mücadelesi saat 16:30'da başlayacak ve A Spor ekranlarından yayınlanacak.

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