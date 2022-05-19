Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: "Çağdaş Atan, odasını bile beğenmedi!"
Geçtiğimiz sezonlarda Alanyaspor ile sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Çağdaş Atan, Spor Toto 1. Lig ekibi Samsunspor ile anlaşmak üzereydi.
Fakat prensipte anlaşılmasına rağmen, bazı anlaşmazlıklardan dolayı resmî imzalar atılmadan masadan kalkıldı.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, süreçle ilgili yaşananları anlattı ve Çağdaş Atan'ı sert bir dil ile eleştirdi.
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Ne söylendi?
Radyo Gol'e konuşan Yıldırım, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:
"Çağdaş Atan'a yeni nesil teknik direktör olduğu için gittik. 37 yaşındaki Yatabare'yi istedi. Yeni dekore ettiğimiz odasını bile beğenmedi. Kendi fotoğrafını asmak istedi.
"Biz karma bir yapı yapmak istiyoruz. Yurt dışından birçok analistle görüşüyoruz. Yeni bir şey yapmak istiyoruz.
"Kusura bakmasınlar ama Türk hocaların egoları var."
Çağdaş Atan ne söylemişti?
42 yaşındaki teknik direktör, anlaşmanın bozulmasının ardından şu sözleri söylemişti:
"Samsunspor Yönetim Kurulu ile yaptığımız görüşmelerde, ekibimizle birlikte aklımızdaki futbolu anlatıp, 3 yıllık bir plan sunduk.
"İkinci sezonda Süper Lig'deki yerimizi sağlamlaştırıp, üçüncü sezon Avrupa kupaları için yarışan bir Samsunspor hayal ettik.
"Bu hayalin peşinden koşabilmek için, büyük hamleler yerine, küçük eklemelerle 3 sezonda oyunu mükemmelleştirmenin doğru olduğunu anlattık.
"Kadro yapısı ve çalışma prensipleri detaylarındaki görüşmelerimiz devam ederken, Samsunspor'la aynı sayfada buluşamadık."
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