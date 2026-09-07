Şampiyonluklarla ilgisi yok: Liverpool, dünya çapındaki bir yarışta Real Madrid ve Barcelona'yı geride bıraktı

Liverpool, bağımsız bir küresel kuruluşun yürüttüğü bir araştırmaya göre Avrupa kulüpleri arasında ilk sırada yer aldı.

Liverpool, 2026-2027 sezonuna yeni teknik direktörü Andoni Iraola yönetiminde değişken sonuçlarla başladı; Newcastle United ve Nottingham Forest ile 2-2 berabere kaldı, Ipswich Town'ı ise 2-0 mağlup etti.

Şimdi ise Liverpool dikkatini Şampiyonlar Ligi'ne çeviriyor; lig aşamasına çarşamba günü Anfield'da Atletico Madrid ile yapacağı karşılaşmayla başlayacak.

Liverpool, pazartesi günü resmi internet sitesinde "Harris ve Toluna" kuruluşunun yürüttüğü bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Araştırma, Liverpool'un Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Chelsea ve Barcelona gibi büyük kulüplerin önüne geçtiğini ortaya koydu ve bağımsız bir küresel araştırmaya göre kulüp, dünyanın kültürel açıdan en önemli futbol kulübü olarak resmen sınıflandırıldı.

22 uluslararası pazarı kapsayan taramanın ardından yürütülen araştırma, katılımcıların yüzde 31'inin Liverpool'u başlıca bir kültürel güç olarak belirlediğini ortaya koydu.

Liverpool kulübü bir açıklamada şunları söyledi: "Liverpool'un bu sınıflandırması, kulübün sahanın ötesinde giderek artan etkisini yansıtıyor; küresel erişimi, ABD dahil olmak üzere sosyal medya, yayıncılık ve dijital platformlar aracılığıyla genişlemeye devam ediyor."

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Geçen yıl boyunca kulüp, sosyal medyada 14,7 milyar görüntülenmeye ulaştı; bu, Premier Lig'de ikinci en yüksek kulübe kıyasla yüzde 37'lik bir artış anlamına geliyor. Kulüp, üst üste üçüncü sezon Premier Lig'in en çok etkileşim alan kulübü seçildi ve internet sitesi, 96,16 milyon küresel ziyaretle ligin en çok ziyaret edilen sitesi oldu.

Liverpool'un açıklamasında şöyle devam edildi: "Taraftar kültürü, hikaye anlatıcılığı, uluslararası etkinlikler, yenilikçi içerik ve toplumsal girişimler aracılığıyla kulüp, taraftarlarla futbolun ötesine geçen ve spor, eğlence ve popüler kültür alanlarında daha geniş diyaloglara uzanan şekillerde bağ kurmayı sürdürüyor."

Liverpool, spor yayın hakları alanında kültürel açıdan en etkili kulüpler listesinin başında yer aldı; en yakın rakiplerinin yüzde 25'ine karşılık yüzde 31'lik oranla büyük küresel spor markalarını geride bıraktı.

Amerikan pazarı özelinde ise Liverpool, kültürel açıdan en etkili Avrupa futbol kulübü olarak ilk sırayı aldı; ikinci sıradaki kulübün yüzde 13'üne karşılık yüzde 18'lik bir orana ulaştı.

Liverpool'un pazarlama ve dijitalden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Hannah Beam şunları söyledi: "Kulübün kültürel açıdan en etkili futbol kulübü olarak kabul edilmesi, tutkulu taraftar kültürümüzden ve Liverpool'daki köklerimizden küresel taraftar tabanımıza kadar uzanan topluluğumuzun genişliğini yansıtıyor."

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