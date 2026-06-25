Şampiyonluk yeterli değil... Al-Hilal, Suudi Ligi gelirlerinin aslan payını kapıyor

Al-Hilal Kulübü, geçen sezon şampiyonluğu geleneksel rakibi ve komşusu Al-Nassr’ın kazanmasına rağmen, Suudi Roshen Ligi kulüplerine Federasyon’a bağlı Transfer Komitesi tarafından tahsis edilen fonların aslan payını aldı.

Suudi Lig Birliği, dün Çarşamba günü, Cazibe Komitesi tarafından kulüplere tahsis edilen fonların dağıtımında esas alınan kriterleri açıkladı; bu kriterler 3 ana başlığı içeriyor.

Birlik, bu fonların %22’sinin tüm kulüpler arasında eşit olarak dağıtıldığını, %22’sinin sportif performansa, %28’inin ticari performansa ve aynı oranda da televizyon izlenme oranlarına göre paylaştırıldığını açıkladı.

Eşit payın dışında, Suudi Lig Birliği bugün Perşembe günü, Al-Hilal kulübünün diğer üç kriterin tamamında birinci sırada yer aldığını ve bu sayede Cazibe Komitesi fonlarından en büyük payı alacağını duyurdu.

Geçen sezon tam 7 yıl aradan sonra Suudi Ligi şampiyonluğuna ulaşmasına rağmen, El-Nassr bu üç kriterde El-Hilal’ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Al-Ahli ise spor performansında üçüncü sırayı alarak komşusu ve geleneksel rakibi Al-Ittihad’ı geride bıraktı, ancak ticari performans ve televizyon izlenme oranlarında “Kaplanlar”ın arkasında dördüncü sırada yer aldı.

Spor performansı, her kulübün son 3 sezondaki lig sıralamasının ortalamasını ölçerken, televizyon izlenme oranları ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki canlı yayınlar ve dijital yayın platformları üzerinden kulüplerin maçlarını izleyen toplam izleyici sayısını ölçüyor.

Buna karşılık, ticari performans kriteri, her kulübün bilet satışları, sponsorluklar, reklamlar, ticari ürünler, oyuncuların imaj hakları ve lisans hakları gibi ticari kaynaklarını geliştirme yeteneğini ölçer.